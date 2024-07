Catedral francesa pintada por Monet pega fogo em meio a obras

A torre da catedral gótica da cidade francesa de Rouen, na Normandia, pegou fogo nesta quinta-feira, 11, durante obras de renovação. As cenas lembram o incêndio devastador na catedral de Notre Dame, em Paris, em 2019, e ocorrem duas semanas antes do início das Olimpíadas na capital da França.

A catedral de Rouen, uma das mais belas da França, foi pintada diversas vezes pelo artista impressionista Claude Monet no século XIX.

Nas imagens transmitidas pela televisão francesa BFM e em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível observar uma nuvem escura de fumaça subindo da torre principal do edifício, e pessoas nas ruas olhando para cima horrorizadas.

The historic Rouen Catholic cathedral in France, whose construction dates back to the 12th century, is on fire. The incident comes a few days after the victory of leftist parties in the French elections. pic.twitter.com/tdeLxCgcaC — Sachin Jose (@Sachinettiyil) July 11, 2024

Absolute disgrace – the stunningly beautiful and magnificent 1000-year-old Cathédrale de Rouen up in flames. Notre Dame, now this. What the hell is going on in France??pic.twitter.com/DFVr82XN2p — Rowan Dean (@rowandean) July 11, 2024

Cathédrale Notre-Dame de Rouen is currently on fire. pic.twitter.com/JHLbmVE3me — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2024

A torre estava cercada por andaimes e uma cobertura branca há várias semanas, com objetivo de realizar reparos.

A prefeitura local, que exerce autoridade estatal na região, disse que todas as pessoas foram retiradas de dentro catedral e que os serviços de emergência estavam no local para responder ao incêndio. Um cordão de segurança foi instalado ao redor do prédio. A prefeitura disse que não houve relatos de vítimas e que a extensão dos danos não está clara por enquanto.

“O início de um incêndio está em andamento na torre da catedral de Rouen. Sua origem é desconhecida nesta fase. Todos os recursos públicos foram mobilizados”, disse prefeito de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, no X, antigo Twitter.