Casos de coronavírus em todo o mundo ultrapassam infecções na China

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou nesta segunda-feira, 16, os casos registrados de Covid-19 na China. As mortes registradas fora do país asiático também excedem as contabilizadas pelo governo local.

Mais de 87.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença fora do país asiático onde a pandemia começou, segundo a Universidade Johns Hopkins, que mantém uma contagem em tempo real dos novos pacientes. Já na China o número de casos chegou a 80.860.

Ao todo, 3.241 pessoas morreram após contrair a Covid-19 em todo mundo, enquanto as autoridades chinesas afirmam que 3.208 pacientes faleceram no país.

Os números divulgados pela universidade americana são atualizados mais rapidamente do que os dados oficiais divulgados diariamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o último relatório publicado pelo órgão neste domingo 15, o total de casos na China ainda é maior do que o registrado fora do país: são 81.048 no país asiático e 72.469 no restante do mundo.

Continua após a publicidade

O governo chinês, contudo, confirmou nesta segunda que 80.860 pessoas estão com coronavírus no país, e que o número de mortes causado pela doença chegou a 3.208.

O país mais afetado pela pandemia após a China é a Itália. Foram registrados 24.747 infecções por coronavírus na nação até esta segunda, além de 1.809 mortes. Somente nas últimas 24 horas, 368 pessoas morreram.

No Brasil, há 200 casos confirmados. Entre as pessoas doentes, 136 estão em São Paulo, o equivalente a 68% dos casos no país. Na sequência aparece o Rio de Janeiro com 24 infectados.