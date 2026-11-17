Um especialista em medicina forense afirmou nesta segunda-feira, 16, que Jeffrey Epstein pode ter sido assassinado na prisão, em Nova York, em 2019. Após analisar fotografias e documentos da autópsia, o professor Michael Freeman identificou lesões que, em sua avaliação, seriam compatíveis com uma agressão seguida de estrangulamento, e não com suicídio por enforcamento. A hipótese contraria a conclusão oficial sobre a morte do financista, mantida pelo Instituto Médico-Legal de Nova York.

Entre os indícios apontados estão uma hemorragia profunda no ombro esquerdo, lesões no rosto e marcas no pescoço. Para Freeman, o conjunto de ferimentos seria mais compatível com uma agressão do que com um enforcamento voluntário. Para chegar às conclusões, o grupo examinou os arquivos da autópsia e reconstruiu as lesões a partir de fotografias do corpo. Os resultados foram apresentados em Londres.

Em entrevista ao programa Newsnight, da BBC, o especialista afirmou acreditar que Epstein foi estrangulado por trás, possivelmente com um pedaço de tecido amarrado. Segundo sua hipótese, o mesmo material teria sido utilizado posteriormente para suspender o corpo na cama da cela. Freeman também apontou marcas semelhantes a arranhões de unhas acima das lesões no pescoço, que poderiam indicar uma tentativa de Epstein de se livrar do objeto que apertava sua garganta.

O pesquisador, porém, não examinou o corpo diretamente. Sua análise foi baseada nos registros e nas fotografias da autópsia, disponibilizados pelo irmão do financista, Mark Epstein, que há anos questiona a versão oficial da morte. Freeman afirmou não ter recebido pagamento pelo trabalho. O estudo também não passou por revisão por pares, procedimento em que outros especialistas avaliam a metodologia e as conclusões de uma pesquisa.

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Versão oficial

A médica responsável pela autópsia, Barbara Sampson, concluiu em 2019 que Epstein morreu por suicídio. Segundo ela, as lesões encontradas eram compatíveis com enforcamento, e não havia evidências de ferimentos de defesa que sustentassem a hipótese de homicídio. Em declaração, Sampson afirmou manter firmemente sua conclusão sobre a causa e as circunstâncias da morte.

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A interpretação também foi defendida pelo médico-legista responsável pela autópsia. Em depoimento posterior ao Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele afirmou que os ferimentos eram mais compatíveis com suicídio por enforcamento do que com estrangulamento homicida. O Instituto Médico-Legal de Nova York reafirmou à CNN, após a divulgação do novo estudo, que mantém sua determinação.

Epstein foi encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Metropolitano de Nova York em 10 de agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores. Freeman também questionou a ausência de fotografias que registrassem a posição original do corpo antes de ser retirado da cela.

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De acordo com um relatório do Departamento de Justiça, o agente penitenciário que encontrou Epstein chamou um segundo funcionário, retirou o corpo da posição em que estava e iniciou tentativas de reanimação. As câmeras de segurança instaladas nas proximidades da unidade prisional também não registraram adequadamente as imagens naquela noite. Uma investigação divulgada em 2023 atribuiu a falha a problemas antigos no sistema de monitoramento da instituição.

Falhas na prisão

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A morte do financista é alvo de questionamentos desde 2019. Nas semanas anteriores ao episódio, Epstein havia sido colocado sob vigilância por risco de suicídio, mas foi retirado do monitoramento especial em 24 de julho, cerca de duas semanas antes de ser encontrado morto. Um relatório psicológico registrou que, naquela data, ele teria afirmado não ter interesse em tirar a própria vida.

O FBI e o Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça investigaram as circunstâncias da morte. As apurações identificaram falhas nos procedimentos de segurança e supervisão da prisão, mas não alteraram a conclusão oficial de suicídio.

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Questionado pela BBC sobre quem poderia ter matado Epstein caso sua interpretação das evidências estivesse correta, Freeman afirmou não ter qualquer hipótese. Segundo ele, sua investigação se limita à análise dos indícios médicos. O pesquisador também defendeu que outros especialistas tenham acesso ao material para avaliar suas conclusões.

Epstein havia sido condenado em 2008 por solicitar serviços sexuais de uma menor de idade e passou a integrar o registro americano de criminosos sexuais. Onze anos depois, foi novamente preso, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de adolescentes entre 2002 e 2005. Segundo a acusação, ele pagava centenas de dólares a meninas, algumas com apenas 14 anos, em troca de atos sexuais em suas residências em Nova York e Palm Beach, na Flórida. A morte antes do julgamento impediu que essas acusações fossem examinadas em um processo criminal.