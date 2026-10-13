🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Casal gay processa Eslováquia por se recusar a reconhecer matrimônio homoafetivo

Parceiros citam respaldo jurídico sólido em decisão de 2025 da mais alta corte da União Europeia

Por Luiza Zubelli 13 out 2026, 15h20 | Atualizado em 13 out 2026, 15h56
Dois homens sorrindo para a câmera em um corredor. À esquerda, um homem jovem com blazer preto e camisa listrada. À direita, um homem de óculos, barba e blazer xadrez cinza sobre camisa rosa
Ivan Novotný e Metod Špaček (Rob Cameron/Reprodução)
Continua após publicidade
Casal gay processa Eslováquia por se recusar a reconhecer matrimônio homoafetivo Priorize VEJA no Google

Um casal homossexual está processando o governo da Eslováquia por se recusar a registrar o casamento dos dois, realizado na Áustria em 2020. Depois de seis anos casados, Ivan Novotný, de 31 anos, e Metod Špaček, de 51, decidiram oficializar sua união em seu país de origem, mas tiveram seu pedido negado por autoridades.

Em uma carta assinada pelo ministro do Interior, Matúš Šutaj Eštok, o governo explicou os motivos que levaram à rejeição do pedido de Novotný e Špaček. O documento esclarece que, como a definição constitucional de casamento na Eslováquia é a de uma união entre um homem e uma mulher, não há base legal para o reconhecimento formal da certidão de casamento.

Na Eslováquia, ainda não existe, por lei, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. O país do leste europeu é considerado socialmente conservador e predominantemente católico. No entanto, Novotný e Špaček querem que as autoridades eslovacas reconheçam um casamento celebrado legalmente em outro país da União Europeia – algo que a mais alta corte do bloco declarou ser obrigatório para todos os Estados-membros.

+WorldPride Amsterdã: tudo sobre a parada gay que acontece nos canais

Siga
Continua após a publicidade

“Já disse isso publicamente várias vezes, e ativistas na Eslováquia me criticaram por isso: Metod e eu não sofremos discriminação aqui. Temos uma vida maravilhosa aqui em Bratislava, na Eslováquia”, explicou Novotný. “Portanto, na verdade, não precisamos [do reconhecimento do casamento] para o nosso dia a dia”, acrescentou.

Governo populista

A batalha do casal expõe um conflito entre obrigações europeias e restrições nacionais e o que isso significa para a comunidade LGBTQ+ que vive sob o governo populista-nacionalista de Robert Fico na Eslováquia.

No ano passado, o governo de Fico apoiou mudanças constitucionais que reconhecem apenas dois sexos e endurecem as restrições à adoção. Na segunda-feira, quarto aniversário do ataque fatal ao Tepláreň, o primeiro-ministro atacou a deputada de oposição Lucia Plaváková por ter se casado com sua parceira no exterior, classificando o ato como uma “provocação flagrante” e acusando-a de violar a Constituição da Eslováquia.

Continua após a publicidade

A legenda liberal de oposição Eslováquia Progressista rejeitou a acusação, afirmando que a deputada não violou nem a lei nem a Constituição. O Ministério do Interior da Eslováquia afirmou estar vinculado à estrutura constitucional e legal vigente no país, independentemente de o casamento ser válido no exterior.

O órgão reconheceu a primazia da legislação da UE, mas argumentou que o reconhecimento para fins de livre circulação não exigia o registro como casamento. Seu trabalho administrativo “não pode substituir decisões do Legislativo ou do legislador constitucional”, disse o ministério ao Guardian.

Continua após a publicidade

Outros casos

O casal sustenta que sua posição tem respaldo jurídico sólido, com base em uma decisão da mais alta corte da UE proferida em novembro de 2025, em resposta a um processo movido por um casal homoafetivo polonês que havia se casado em Berlim.

Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan contestaram a recusa do governador da província polonesa de Mazóvia em reconhecer o casamento deles, realizado na Alemanha. O tribunal decidiu que os Estados-membros devem reconhecer tais casamentos nos casos em que os casais tenham exercido seu direito de circular e residir em outro país da UE, estabelecendo ou fortalecendo laços familiares nesse local.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não obriga os Estados-membros a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo em seus próprios territórios.

Publicidade
TAGS:
Casamento
casamento gay
casamento homoafetivo
Eslováquia
Europa
Gay
LGBT
LGBTQIA+
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).