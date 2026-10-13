Casal gay processa Eslováquia por se recusar a reconhecer matrimônio homoafetivo

Um casal homossexual está processando o governo da Eslováquia por se recusar a registrar o casamento dos dois, realizado na Áustria em 2020. Depois de seis anos casados, Ivan Novotný, de 31 anos, e Metod Špaček, de 51, decidiram oficializar sua união em seu país de origem, mas tiveram seu pedido negado por autoridades.

Em uma carta assinada pelo ministro do Interior, Matúš Šutaj Eštok, o governo explicou os motivos que levaram à rejeição do pedido de Novotný e Špaček. O documento esclarece que, como a definição constitucional de casamento na Eslováquia é a de uma união entre um homem e uma mulher, não há base legal para o reconhecimento formal da certidão de casamento.

Na Eslováquia, ainda não existe, por lei, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. O país do leste europeu é considerado socialmente conservador e predominantemente católico. No entanto, Novotný e Špaček querem que as autoridades eslovacas reconheçam um casamento celebrado legalmente em outro país da União Europeia – algo que a mais alta corte do bloco declarou ser obrigatório para todos os Estados-membros.

+WorldPride Amsterdã: tudo sobre a parada gay que acontece nos canais

Continua após a publicidade

“Já disse isso publicamente várias vezes, e ativistas na Eslováquia me criticaram por isso: Metod e eu não sofremos discriminação aqui. Temos uma vida maravilhosa aqui em Bratislava, na Eslováquia”, explicou Novotný. “Portanto, na verdade, não precisamos [do reconhecimento do casamento] para o nosso dia a dia”, acrescentou.

Governo populista

A batalha do casal expõe um conflito entre obrigações europeias e restrições nacionais e o que isso significa para a comunidade LGBTQ+ que vive sob o governo populista-nacionalista de Robert Fico na Eslováquia.

No ano passado, o governo de Fico apoiou mudanças constitucionais que reconhecem apenas dois sexos e endurecem as restrições à adoção. Na segunda-feira, quarto aniversário do ataque fatal ao Tepláreň, o primeiro-ministro atacou a deputada de oposição Lucia Plaváková por ter se casado com sua parceira no exterior, classificando o ato como uma “provocação flagrante” e acusando-a de violar a Constituição da Eslováquia.

Continua após a publicidade

A legenda liberal de oposição Eslováquia Progressista rejeitou a acusação, afirmando que a deputada não violou nem a lei nem a Constituição. O Ministério do Interior da Eslováquia afirmou estar vinculado à estrutura constitucional e legal vigente no país, independentemente de o casamento ser válido no exterior.

O órgão reconheceu a primazia da legislação da UE, mas argumentou que o reconhecimento para fins de livre circulação não exigia o registro como casamento. Seu trabalho administrativo “não pode substituir decisões do Legislativo ou do legislador constitucional”, disse o ministério ao Guardian.

Continua após a publicidade

Outros casos

O casal sustenta que sua posição tem respaldo jurídico sólido, com base em uma decisão da mais alta corte da UE proferida em novembro de 2025, em resposta a um processo movido por um casal homoafetivo polonês que havia se casado em Berlim.

Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan contestaram a recusa do governador da província polonesa de Mazóvia em reconhecer o casamento deles, realizado na Alemanha. O tribunal decidiu que os Estados-membros devem reconhecer tais casamentos nos casos em que os casais tenham exercido seu direito de circular e residir em outro país da UE, estabelecendo ou fortalecendo laços familiares nesse local.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não obriga os Estados-membros a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo em seus próprios territórios.