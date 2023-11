Casa de líder do Hamas é atingida em Gaza, diz rádio

Segundo informações de emissora de rádio divulgada pela agência Reuters, um míssil atingiu uma casa na Faixa de Gaza, que seria de Ismail Haniyeh, principal chefe do Hamas, na manhã deste sábado, 4.

A emissora ligada ao grupo terrorista atribuiu o míssil lançado por um drone a um ataque de Israel, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto.

Desde 2019, o líder do Hamas vive fora da Faixa de Gaza, entre o Catar e a Turquia, mas não se sabe se no momento do bombardeio havia algum integrante de sua família na casa atingida.