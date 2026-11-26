O Príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, tiveram uma notícia ruim nesta segunda-feira, 23, após serem informados de que sua casa de campo em Anmer Hall foi alvo de uma tentativa de arrombamento. De acordo com informações da polícia de Norfolk, dois homens entraram no local e furtaram seis pares de abotoaduras e um relógio.

A residência de verão não contava com a presença do casal real ou de seus filhos, com o jornal britânico Metro apontando que eles estavam em Forest Lodge, a casa da família em Windsor. Dois suspeitos foram presos e formalmente acusados pelo crime, e aguardam julgamento no Tribunal de Magistrados de Norwich.

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