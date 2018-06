O principal espaço de cultura brasileira em Moscou, a Casa Brasil, teve sua abertura adiada para 18 de junho, depois da partida inaugural da seleção do técnico Tite na Copa do Mundo, por causa do burocrático sistema de transferência financeira entre os dois países, que impediram o pagamento do aluguel.

“O adiamento da inauguração da Brasil Experience – Casa Brasil (…) se deve única e exclusivamente por problemas burocráticos entre a Brasil Experience e o locador do imóvel em Moscou”, informou o organizador, por meio de nota.

A inauguração estava originalmente marcada para hoje (14), dia da abertura da Copa da Rússia. Com o adiamento, foi cancelado o show desta quinta do compositor e cantor Gilberto Gil, informou a assessoria de imprensa da Casa Brasil. A expectativa dos organizadores é de continuidade da programação original a partir do dia 18 até a final da Copa.

Exceto pelo pagamento do cachê dos artistas que se apresentarão, custeado pelo Ministério da Cultura por meio de edital público, a Casa Brasil não tem relação com o governo brasileiro e suas agências, segundo seus organizadores. Trata-se de uma iniciativa da Brasil Experience Casa Brasil para “abrir uma janela para a cultura brasileira” em Moscou durante a Copa do Mundo.

O espaço está localizado no Beer Garden de Moscou, a 1,5 quilômetro da Praça Vermelha. Deverá receber os shows de Mart’ nália, Hermeto Pascoal, Curuminm e Liniker. Haverá mostras de artes e da gastronomia brasileira. A programação, entretanto, não foi divulgada.

Em nota, a Brasil Experience informou estar comprometida com “o objetivo de apresentar nossa cultura, identidade e experiências genuinamente brasileiras ao público estrangeiro e brasileiro durante a Copa do Mundo de 2018”. Também declarou não ter recebido verba da Riotur e que os valores vindos do Ministério da Cultura “foram devidamente quitados, dentro do prazo”.