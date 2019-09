Casa Branca tentou ocultar conversas de Trump com Ucrânia, aponta denúncia

O Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou nesta quinta-feira, 26, a integra da denúncia do agente que acusou o presidente americano, Donald Trump, de pressionar o governo ucraniano a reabrir uma investigação em seu país contra o pré-candidato democrata à Presidência Joe Biden.

Na denúncia, o funcionário da inteligência americana confirma as acusações contra o líder americano e afirma que a Casa Branca agiu para esconder o conteúdo da comprometedora conversa entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski.

Em junho, durante uma ligação telefônica, Trump pediu a Zelenski que investigasse negócios de Biden – que também é ex-vice-presidente dos Estados Unidos – e de seu filho Hunter no seu país. Nesta quarta-feira 25, a Casa Branca liberou a transcrição da conversa.

“Estou profundamente preocupado que as ações descritas abaixo constituam ‘um sério ou escandaloso problema, abuso ou violação da lei ou da ordem executiva’ que ‘não inclui diferenças de opinião no que diz respeito a assuntos de políticas públicas’, consistente com a definição de ‘preocupação urgente'”, diz o delator, que denunciou as ações do presidente em anonimato.

O documento diz ainda que “funcionários de alto escalão da Casa Branca tentaram intervir para manter bloqueados todos os registros da ligação, especialmente a transcrição oficial que foi produzida pela Casa Branca”.

Na terça-feira 24, a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou a abertura de um processo de impeachment pelo Congresso contra Trump por abuso de poder.

Trump classificou todas as acusações como “uma caça às bruxas”, apesar de atestar a veracidade do telefonema ao autorizar a transcrição parcial da conversa.

O caso

O telefonema de Trump para Zelensky girou em torno da suposta participação de Hunter Biden, filho de Joe Biden, em um esquema de corrupção na empresa energética ucraniana Burisma, quando atuava no conselho diretor da companhia.

Em 2014, Joe Biden teria pressionado o então líder da Ucrânia Petro Porosheko a demitir o procurador-geral, Viktor Shokin, que supostamente estava encarregado da investigação. Caso contrário, cortaria as garantias de crédito dos Estados Unidos para a Ucrânia, que enfrentava na época uma insurgência separatista no leste de seu território apoiada pela Rússia. Diante das suspeitas, Trump pediu a Zelensky que trabalhasse ao lado do secretário de Justiça americano, William Barr, para investigar as ações de Biden no país.

O jornal Kyiv Post, porém, informou que Hunter e Joe Biden não foram investigados na Ucrânia e que os processos criminais abertos na Justiça local envolviam a Burisma e seu dono, Mykola Zlochevsky. Também publicou que Shokin não participara desses casos e que sua demissão era solicitada por diferentes setores da sociedade por sua obstrução e omissão em investigações de corrupção.

Na conversa telefônica liberada nesta quarta-feira, Trump afirma que pediria ao seu advogado pessoal e ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani e ao secretário de Justiça William Barr que entrassem em contato com as autoridades ucranianas para discutir a questão.

“Nós vamos até o fundo da questão”, disse o presidente americano. “Eu ouvi que o procurador (ucraniano) foi tratado muito mal e que ele era um procurador muito justo”, diz.

Zelensky responde de forma positiva aos pedidos de Trump. “A questão da investigação é, na verdade, uma questão de se certificar de que a honestidade seja restaurada”, disse. “Então, nós vamos cuidar disso e vamos trabalhar na investigação do caso”.