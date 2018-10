Casa Branca recebe relatório do FBI sobre Kavanaugh

A Casa Branca recebeu o relatório do FBI sobre as acusações de assédio sexual feitas contra o juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Suprema Corte.

Segundo um porta-voz, o governo americano está “totalmente confiante” de que os senadores vão aprovar a nomeação.

O Senado deve receber o relatório ainda nesta quinta-feira (4) para analisá-lo durante o dia, antes da votação definitiva da nomeação, disse o líder da maioria republicana na Casa, Mitch McConnell, na quarta.

O voto definitivo da confirmação de Kavanaugh pode acontecer no sábado ou domingo, segundo os veículos de imprensa americanos.

O juiz foi acusado por três mulheres de agressão e assédio sexual. Uma delas, a professora universitária Christine Blasey Ford, prestou depoimento ao Comitê Judicial do Senado na semana passada.

Kavanaugh também testemunhou, negou com veemência as denúncias e rejeitou que tivesse um problema com álcool na época.

O FBI abriu a investigação sobre o caso a pedido do senador republicano Jeff Flake, do Arizona. Ele afirmou que não se comprometeria a votar pela confirmação do juiz antes que uma investigação apure as acusações de abuso sexual contra ele.

Porém, segundo os advogados de Blasey Ford, a polícia federal não interrogou as testemunhas e seguiu as pistas que poderiam respaldar suas acusações de abuso sexual. Os advogados Michael Bromwich e Debra Katz também questionaram uma aparente decisão do FBI de não interrogar Kavanaugh.

Críticas republicanas

Na quarta, Trump ironizou abertamente o depoimento de Blasey Ford, afirmando que a professora não se lembrava dos fatos principais da suposta agressão e estava arruinando a vida de Kavanaugh e sua família.

Três senadores republicanos importantes para a confirmação do juiz – Jeff Flake, Lisa Murkowski e Susan Collins – criticaram as ironias feitas por Trump.

Flake disse no programa Today, da rede NBC, que “não existe hora nem lugar para comentários como estes, que debatem algo tão delicado em um evento político”.

“Não está certo. Gostaria que ele… não tivesse feito isso. Só digo que é um tanto assombroso”, disse Flake.

Conversando brevemente com os repórteres, Susan disse: “Os comentários do presidente foram simplesmente errados”. Ela não respondeu quando indagada se as colocações afetarão seu voto na confirmação de Kavanaugh.

(Com Reuters e EFE)