🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Casa Branca nega saída de Rubio e Hegseth após derrota republicana nas eleições

Rumores sobre mudanças no governo Trump surgiram depois que os republicanos perderam o controle das duas Casas do Congresso

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 15h04
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio (à esquerda), e do secretário de Defesa, Pete Hegseth (à direita), durante uma reunião de gabinete em Camp David, em Maryland, no dia 31 de julho de 2026.
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio (à esquerda), e do secretário de Defesa, Pete Hegseth (à direita), durante uma reunião de gabinete em Camp David, em Maryland, no dia 31 de julho de 2026.  (Aaron Schwartz / AFP/Getty Images)
Continua após publicidade
Casa Branca nega saída de Rubio e Hegseth após derrota republicana nas eleições Priorize VEJA no Google

A Casa Branca negou nesta quinta-feira, 5, os rumores de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, poderiam deixar seus cargos após a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato. As especulações surgiram em meio à pressão sobre o governo de Donald Trump, que enfrentará um Congresso controlado pelos democratas a partir de janeiro.

Hegseth se tornou alvo de ataques pela condução da guerra contra o Irã, apontada por Trump e pelo vice-presidente, J.D. Vance, como um dos fatores que contribuíram para o resultado eleitoral. Segundo a emissora americana CBS, o presidente americano consultou assessores sobre a permanência do secretário.

Questionado sobre o futuro de Hegseth, no entanto, Trump disse à emissora ABC que tinha “toda a intenção” de mantê-lo no cargo. Mais tarde, em conversa com jornalistas na Casa Branca, o republicano elogiou o secretário e afirmou que ele havia feito um “trabalho fantástico”.

+ Democratas conquistam mais quatro cadeiras e ampliam vantagem na Câmara dos EUA

Siga
Continua após a publicidade

O secretário também enfrenta pressão no Congresso. O deputado republicano Thomas Massie, crítico de Trump, disse que pretende acionar um pedido de impeachment contra Hegseth já na próxima semana. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Pentágono defendeu sua gestão e classificou a iniciativa como uma farsa.

Rubio, por sua vez, rejeitou as especulações de que estaria considerando deixar o governo. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o secretário disse que trabalhar com Trump até o fim de seu mandato “sempre foi” seu plano. A Casa Branca e o Departamento de Estado também desmentiram os rumores.

Continua após a publicidade

“Adoro o trabalho que estou fazendo”, afirmou Rubio. “E, além disso, rio sempre quando dizem que vou deixar o cargo. Pergunto: Qual deles?'”

O secretário de Estado, que também atua como conselheiro de Segurança Nacional, é citado como um possível candidato republicano à Presidência em 2028. Na entrevista, porém, ele evitou comentar sobre seu futuro político.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Marco Rubio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).