Casa Branca faz montagem em que ICE aparece como Homem-Aranha que caça imigrantes
Imagem foi acompanhada da mensagem 'criminosos estrangeiros serão pegos e deportados' em meio a detenções recordes
A Casa Branca publicou, na quinta-feira 6, uma montagem com o personagem Homem-Aranha acompanhada da mensagem “Criminosos estrangeiros serão pegos e deportados”, em mais uma ação de comunicação com o objetivo de reforçar a política migratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Na legenda da publicação no Instagram, o governo escreveu: “Seus amigáveis agentes do ICE do bairro”, em referência à
polícia de imigração dos Estados Unidos. A frase faz alusão ao apelido do super-herói, conhecido como “amigo da vizinhança”.
Ver essa foto no Instagram
Até a última atualização desta reportagem, a Marvel, detentora dos direitos do personagem, não havia se manifestado sobre o uso de sua imagem pelo governo americano.
A postagem veio uma semana após a estreia do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que passou a liderar o ranking mundial de bilheterias. O longa estrelado por Tom Holland e Zendaya bateu recordes históricos de arrecadação em dias úteis nos Estados Unidos.
A Casa Branca também fez a montagem no momento em que o governo de Donald Trump intensifica a fiscalização de imigrantes, inclusive em aeroportos do país. Em junho, foram mais de 46 mil detenções em custódia do ICE, uma média de 1.500 prisões por dia, segundo a rede CBS, e no final de julho, o brasileiro Thiago Brito, professor de jiu-jítsu, foi preso pela agência no aeroporto da Filadélfia, gerando uma mobilização de alunos pela sua soltura.
Produção de memes
Não é a primeira vez que a Casa Branca recorre a personagens de filmes e séries para promover a retórica de Trump sobre imigração. Em 2025, a conta oficial do governo na rede social X (ex-Twitter) divulgou um meme que retratava o presidente vestido como o Superman.
THE SYMBOL OF HOPE.
TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.
SUPERMAN TRUMP. pic.twitter.com/fwFWeYonAq
— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025
Na ocasião, a administração americana respondeu às críticas afirmando que “em nenhum lugar da Constituição diz que não podemos postar memes legais”.
Já em março, a Casa Branca divulgou um vídeo com o título “Justice the American Way” (justiça à maneira americana, em tradução livre), que reunia imagens de bombardeios americanos intercaladas com cenas de ficção, retiradas de produções como Coração Valente, a franquia com Tom Cruise Top Gun, Homem de Ferro, Superman e Transformers, além das séries da Netflix Breaking Bad e Better Call Saul.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL
— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
Outro vídeo divulgado anteriormente pelo governo americano também gerou repercussão por usar imagens do jogo Call of Duty combinadas com cenas de ataques de mísseis dos Estados Unidos contra o Irã.