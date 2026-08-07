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Casa Branca faz montagem em que ICE aparece como Homem-Aranha que caça imigrantes

Imagem foi acompanhada da mensagem 'criminosos estrangeiros serão pegos e deportados' em meio a detenções recordes

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 10h25 | Atualizado em 7 ago 2026, 11h21
Casa Branca posta montagem do Homem-Aranha com a frase "Criminosos estrangeiros serão pegos e deportados".
Casa Branca posta montagem do Homem-Aranha com a frase "Criminosos estrangeiros serão pegos e deportados".  (Casa Branca/Divulgação)
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Casa Branca faz montagem em que ICE aparece como Homem-Aranha que caça imigrantes Priorizar nos meus resultados Google

A Casa Branca publicou, na quinta-feira 6, uma montagem com o personagem Homem-Aranha acompanhada da mensagem “Criminosos estrangeiros serão pegos e deportados”, em mais uma ação de comunicação com o objetivo de reforçar a política migratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na legenda da publicação no Instagram, o governo escreveu: “Seus amigáveis agentes do ICE do bairro”, em referência à

 polícia de imigração dos Estados Unidos. A frase faz alusão ao apelido do super-herói, conhecido como “amigo da vizinhança”.

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Até a última atualização desta reportagem, a Marvel, detentora dos direitos do personagem, não havia se manifestado sobre o uso de sua imagem pelo governo americano.

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A postagem veio uma semana após a estreia do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que passou a liderar o ranking mundial de bilheterias. O longa estrelado por Tom Holland e Zendaya bateu recordes históricos de arrecadação em dias úteis nos Estados Unidos.

A Casa Branca também fez a montagem no momento em que o governo de Donald Trump intensifica a fiscalização de imigrantes, inclusive em aeroportos do país. Em junho, foram mais de 46 mil detenções em custódia do ICE, uma média de 1.500 prisões por dia, segundo a rede CBS, e no final de julho, o brasileiro Thiago Brito, professor de jiu-jítsu, foi preso pela agência no aeroporto da Filadélfia, gerando uma mobilização de alunos pela sua soltura.

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Produção de memes

Não é a primeira vez que a Casa Branca recorre a personagens de filmes e séries para promover a retórica de Trump sobre imigração. Em 2025, a conta oficial do governo na rede social X (ex-Twitter) divulgou um meme que retratava o presidente vestido como o Superman.

Na ocasião, a administração americana respondeu às críticas afirmando que “em nenhum lugar da Constituição diz que não podemos postar memes legais”.

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Já em março, a Casa Branca divulgou um vídeo com o título “Justice the American Way (justiça à maneira americana, em tradução livre), que reunia imagens de bombardeios americanos intercaladas com cenas de ficção, retiradas de produções como Coração Valente, a franquia com Tom Cruise Top Gun, Homem de Ferro, Superman e Transformers, além das séries da Netflix Breaking Bad e Better Call Saul.

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Outro vídeo divulgado anteriormente pelo governo americano também gerou repercussão por usar imagens do jogo Call of Duty combinadas com cenas de ataques de mísseis dos Estados Unidos contra o Irã.

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