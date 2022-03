Casa Branca diz que não há planos para reunião entre Biden e Putin

A secretária de Imprensa Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 3, que não há planos para um encontro ou telefonema entre o presidente americano, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que “agora não é o momento”.

“Não estamos planejando um encontro entre eles ou um engajamento ou uma ligação. O presidente tem sido muito, muito claro quanto a isso. Mas teremos estas discussões internamente e pesaremos uma série de fatores”, disse Psaki quando perguntada por uma repórter em entrevista coletiva.

Perguntada então há alguma situação que faria Biden se encontrar com Putin, Psaki respondeu que “não posso fazer uma avaliação sobre isso”.

“Nesse momento, eles estão invadindo um país soberano e continuando um agravamento todos os dias. Nunca vamos abandonar a diplomacia, mas, novamente, não é o momento para isso”.

Mais cedo nesta quinta-feira, Putin conversou por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, e afirmou que pretende continuar as operações militares iniciadas na semana passada contra a Ucrânia, segundo uma fonte do Eliseu que falou a repórteres.

Em comunicado, o Kremlin informou que o presidente russo usou o telefonema para reiterar o papel que ele acredita que “neonazistas” possuem na política da Ucrânia e que o país vizinho violou por sete anos os acordos de Minsk.

Ele também indicou que durante a “operação especial para proteger Donbas” – como Moscou chama a invasão da Ucrânia – a Rússia “pretende continuar a luta intransigente contra militantes de grupos armados nacionalistas que cometem crimes de guerra, incluindo a colocação de equipamentos militares em áreas residenciais e a utilização da população civil como escudos humanos”.

Putin também reafirmou em detalhes as condições-chave para as negociações com a Ucrânia sobre o fim do conflito e confirmou que, acima de tudo, estão os pontos da desmilitarização e do status neutro do país vizinho em relação à Otan, para evitar que ele possa representar uma ameaça à Rússia.

As falas se dão em meio ao avanço de forças russas em direção à capital ucraniana e ao cerco a outras cidades. Na noite de quarta-feira, o prefeito da estratégica cidade de Kherson, banhada pelo rio Dnieper e próxima do mar Negro, afirmou que forças russas assumiram controle. Segundo uma testemunha ouvida pela agência de notícias EFE, o centro da cidade “está completamente ocupado por militares russos e veículos blindados pesados”.

Mais a leste, em Mariupol, no Mar de Azov, na região de Donetsk, separatistas pró-russos apoiados pelos militares russos garantiram nesta quarta-feira que as suas forças bloquearam a cidade, de acordo com a imprensa russa.

Mais de 2.000 civis foram mortos desde o início da invasão russa à Ucrânia e centenas de estruturas, como instalações de transporte, hospitais, jardins de infância e prédios residenciais foram destruídos, relatou o serviço de emergência ucraniano na quarta-feira. De acordo com o último relatório militar russo, 1.502 alvos de infraestrutura militar ucraniana foram destruídos desde o início da operação militar na Ucrânia, em 24 de fevereiro.