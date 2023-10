Carta ao Leitor: Um triste tango

Atualizado em 19 out 2023, 20h38 - Publicado em 20 out 2023, 06h00

Da Redação

A política latino-americana tem vivido de ciclos — governos de esquerda sucedem aos de direita, e vice-­versa. É movimento interessante, do ponto de vista de alternância democrática, mas que embute um problema. Dá-­se a virada diante do fracasso das administrações, como se o único caminho possível fosse o das extremidades, sem a sensatez e a tranquilidade de um centro capaz de atrair o que houve de bom e descartar os erros. Trata-se, enfim, a cada pleito, de reação mercurial do eleitorado, alimentada por líderes populistas, contra “tudo o que está aí”. Mais do que iluminar os bons argumentos de oposição, dá-se a confirmação da incompetência e do fracasso do que passou. Não deveria ser assim.

O próximo país a entrar nesse jogo pendular é a Argentina, que fará o primeiro turno das eleições presidenciais no domingo 22. Salvo surpresas de última hora, como o crescimento da candidata Patricia Bullrich, atrelada ao clássico liberalismo econômico, a contenda deve ficar entre Sergio Massa, atual ministro da Economia do governo kirchnerista de Alberto Fernández, e o radicalismo de extrema direita de Javier Milei, que até outro dia era um ilustre desconhecido. E, como num tango triste, os argentinos terão de decidir entre manter a fórmula semelhante à que levou ao fracasso de um país com inflação a 138% ou o voo sem destino de um personagem de ideias sem pé nem cabeça que se intitula “anarcocapitalista”, seja lá o que isso possa significar. Para o Brasil, o destino da Argentina é fundamental — tanto do ponto de vista político quanto do financeiro. Parceiros vigorosos dentro do Mercosul, os dois países precisam andar de mãos dadas, sem atrito e sem que a ideologia turve o futuro.

Para acompanhar a votação e explicar em minúcias o que está posto à mesa, VEJA enviou para Buenos Aires o editor Ricardo Ferraz. Casado com uma argentina há 21 anos, cuja família veio ao Brasil para escapar dos horrores da ditadura dos generais, nos anos 1970, ele sempre acompanhou de perto — com atenção e preocupação — as sucessivas crises pelas quais o país vizinho passou, como a de dezembro de 2001, quando em apenas doze dias cinco presidentes sentaram na poltrona da Casa Rosada. “É uma pena ver, hoje, cenas de miséria nas ruas, com empobrecimento acelerado”, diz Ferraz. Reportagem especial da edição da semana amplia um comentário irônico de um dos mais queridos personagens platenses, a Mafalda, criada por Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino (1932-2020), cuja voz ecoava as mazelas do cotidiano hermano: “Por onde se empurra este país para levá-lo para a frente?”.