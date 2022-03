Carta ao Leitor: Agressão desnecessária

Há na invasão da Ucrânia pela Rússia, inaceitável movimento bélico do autocrata Vladimir Putin, uma série de nuances que evidentemente não justificam a imoral agressão contra a autonomia de um país, mas ajudam a entender o que o levou a tal excrescência. Um dos modos de compreender a decisão do presidente russo é enxergar seu apego atemporal por uma grandeza que se extinguiu com o tempo. Vale lembrar o que escreveu Madeleine Albright, secretária de Estado americana entre 1997 e 2001, no segundo mandato do democrata Bill Clinton. Encarregada dos primeiros contatos com Putin no Kremlin, ela contou em um artigo o que extraiu das conversas iniciais com o neoczar: “Putin falou sem emoção sobre sua determinação de ressuscitar a economia da Rússia e reprimir os rebeldes chechenos. Ele alegou entender por que o Muro de Berlim teve de cair, mas não esperava que toda a União Soviética entrasse em colapso. Putin está envergonhado com o que aconteceu com seu país e determinado a restaurar sua grandeza”. Para Albright, “nem mesmo que o Ocidente seja de alguma forma capaz de dissuadir Putin de uma guerra total — o que está longe de ser garantido no momento —, é importante lembrar que sua competição de escolha não é o xadrez, como alguns supõem, mas o judô”.

Apegado às fronteiras desfeitas pela história, Putin aplica ippons, tiros e bombas de modo a fazer valer a sua ideia de Rússia. Ele se inspira no passado para pavimentar o futuro — mas não pelo aspecto positivo. Seu objetivo é alimentar guerras, arma que considera inescapável para redesenhar o mapa, como fez em 2014, ao anexar a Crimeia, e agora novamente. Pior: nada indica que ele queira parar por aí. Um episódio vergonhoso, que teve pouco destaque no fim de 2021, ajuda a iluminar o caminho trilhado pelo autocrata. Em 28 de dezembro, a Suprema Corte, controlada e pressionada por Putin, decidiu proibir o Memorial — uma instituição cívica montada pouco antes da dissolução da União Soviética dedicada a relembrar a triste memória da repressão de Stalin, para que nunca mais ocorresse. O grupo brotou nos anos 1980, antes ainda do fim do império, de mãos dadas com as políticas de glasnost (abertura) e perestroika (reconstrução), promovidas por Mikhail Gorbachev. Um de seus membros fundadores foi o físico nuclear Andrei Sakharov, o mais conhecido dissidente de Moscou. Putin não é comunista, mas a liquidação do Memorial contra o stalinismo tem o objetivo de apagar os crimes do século XX para que ele mesmo possa realizar os seus no século XXI. O fim do Memorial traz uma mensagem clara e terrível: as repressões foram necessárias na história soviética e podem ser agora também.

Inimigo da democracia, perseguidor implacável de seus adversários políticos, Putin usa métodos anacrônicos na resolução de problemas atuais (e, para infelicidade do Brasil, nem Jair Bolsonaro nem Luiz Inácio Lula da Silva, os favoritos na eleição deste ano, o recriminaram). Contrariado, ele poderia ter questionado diplomaticamente o fato de os Estados-membros da Otan terem autorizado o fortalecimento de vizinhos da Rússia. É um problema que deveria — e pode ainda — ser resolvido ao redor de mesas de negociação. O ex-burocrata da KGB, porém, aproveitou a situação para pôr em prática o que aprendeu em sua velha escola: a agressão. Em sua megalomania saudosista da mão de ferro, a guerra — e somente ela — é capaz de alimentar seus delírios nostálgicos. Uma lástima. Mesmo com um cessar-fogo, tal passo desnecessário preocupa, atrapalha e envergonha a humanidade.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779