🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Carros camuflados, jatos, ajuda dos EUA: jornal argentino detalha fuga de Flávio Bolsonaro

Segundo o Clarín, operação para levar o senador aos Estados Unidos mobilizou seis veículos, rotas aéreas alternativas e apoio de governos estrangeiros

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 12h27
Dois homens brancos, um com cabelo castanho e outro calvo, posam lado a lado. O da esquerda veste camisa polo branca e segura uma bandeira do Brasil verde e amarela. O da direita usa camisa polo azul marinho. Ambos olham para frente com expressão séria
Flávio e Eduardo Bolsonaro (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Carros camuflados, jatos, ajuda dos EUA: jornal argentino detalha fuga de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Seis carros, pelo menos três jatos particulares e uma operação de despiste que teria envolvido agentes americanos e integrantes do governo argentino. A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, depois de perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mobilizou uma estrutura logística para retirá-lo do Brasil sem que seu paradeiro fosse identificado. Os detalhes foram revelados pelo jornal argentino Clarín em reportagem publicada na sexta-feira, 30, que reconstruiu os bastidores da viagem até Miami.

Segundo o relato, seis veículos diferentes deixaram, em sequência, a residência da família em Brasília. A estratégia seria confundir possíveis monitoramentos e dificultar a identificação do automóvel que transportava Flávio, a mulher e as duas filhas. Eles percorreram por terra mais de 1.600 quilômetros até a região de Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina, em uma viagem que teria exigido mais de vinte horas de estrada.

O deslocamento por rodovias não fazia parte do plano inicial. De acordo com o Clarín, a família havia contratado um jato particular para viajar de Brasília até a região da tríplice fronteira. O proprietário da aeronave, porém, se recusou a cumprir o acordo depois que veio a público a decisão judicial que proibia Flávio de deixar o Brasil e determinava a entrega de seus passaportes. Diante da recusa e da proximidade do horário previsto para a saída, o grupo teria optado pelo trajeto terrestre, com o apoio de uma estrutura internacional.

Continua após a publicidade

Jatos particulares e rotas de despiste

Siga

A operação também teria mobilizado pelo menos três aeronaves particulares, podendo chegar a quatro, segundo a reportagem. O principal avião, um Gulfstream IV de matrícula argentina LV-JQW, partiu do aeroporto de San Fernando, na região metropolitana de Buenos Aires, na noite de segunda-feira, 26, com destino a Puerto Iguazú, na província de Misiones. A aeronave permaneceu no local até a madrugada de quarta-feira, 28, quando Flávio e a família embarcaram rumo aos Estados Unidos.

Outro avião, um Learjet 45 de matrícula LV-JZQ, havia pousado no mesmo aeroporto na manhã de terça-feira, 27, e retornado a Buenos Aires horas depois. A movimentação ocorreu cerca de doze horas antes da chegada da família ao local e, segundo o Clarín, pode ter funcionado como uma manobra de distração.

Continua após a publicidade

Dois outros jatos com matrículas americanas também apareceram em registros de voos com destino a Posadas, capital de Misiones. Eram um Gulfstream V, de matrícula N776MA, e um Gulfstream IV, identificado como N772MS. Um deles teria apresentado um plano de voo enganoso e seguido para Assunção, no Paraguai, onde permaneceu antes de retornar à Flórida. O jornal, porém, afirma que não foi possível determinar com certeza qual das duas aeronaves realizou o desvio.

A intenção, segundo as fontes ouvidas pela publicação, era manter alternativas de transporte caso o plano original fosse comprometido. Os deslocamentos dos aviões teriam sido coordenados para dificultar a identificação da aeronave efetivamente utilizada pela família. Uma das possibilidades de saída seria justamente pelo Paraguai.

Continua após a publicidade

Agentes americanos teriam atuado em aeroporto argentino

Segundo o Clarín, agentes ou representantes americanos atuaram no aeroporto de Puerto Iguazú, coordenaram procedimentos de embarque e afastaram temporariamente funcionários da Polícia de Segurança Aeroportuária, da imigração e da alfândega argentinas.

Continua após a publicidade

A família teria chegado ao local por um acesso reservado que permitia a entrada direta na pista. Flávio e os familiares já estariam dentro do Gulfstream IV havia mais de quarenta minutos quando uma caminhonete branca com vidros escurecidos apareceu na área de embarque. As imagens do veículo levaram observadores a acreditar que o senador e seus familiares estavam a bordo, quando, segundo a reconstrução do jornal, já aguardavam dentro da aeronave.

O plano também teria contado com a colaboração de integrantes do governo argentino. De acordo com o Clarín, o presidente Javier Milei determinou que seu principal assessor, Santiago Caputo, viajasse discretamente à província de Misiones para garantir as condições necessárias à saída do senador. A reportagem afirma ainda que um ex-integrante da agência antidrogas americana (DEA) e outros agentes de segurança foram autorizados a participar da missão.

Continua após a publicidade

O jornal também relata que foram utilizados veículos com placas destinadas a dificultar a identificação e que canais de comunicação teriam sido estabelecidos entre agentes de inteligência argentinos e estrangeiros. O aeroporto e seus arredores funcionariam, durante a operação, como áreas de acesso controlado.

Jason Miller e a versão de Marco Rubio

A participação de integrantes do governo de Donald Trump na saída de Flávio do Brasil também foi mencionada pelo The New York Times. O jornal americano identificou Jason Miller, integrante da equipe de comunicação da Casa Branca e aliado da família Bolsonaro, como responsável por organizar parte da logística do voo que levou o senador aos Estados Unidos. Segundo uma fonte ouvida pelo periódico, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, manteve contato com Miller durante a preparação da viagem.

A aeronave partiu da Argentina na noite de terça-feira, 27, fez uma escala em Guayaquil, no Equador, e chegou a Miami na manhã seguinte. O envolvimento de Miller também foi noticiado pelo Wall Street Journal. A Casa Branca não confirmou publicamente sua participação na contratação do avião.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, por sua vez, negou que o governo dos Estados Unidos tenha facilitado a saída de Flávio do Brasil. Em declaração a jornalistas no sábado, 31, durante uma reunião preparatória para o G20, em Atlanta, ele afirmou que Washington não participou dos preparativos da viagem.

“Não facilitamos nada”, disse Rubio. Segundo o secretário, o governo americano soube que o senador chegaria ao país e que ele já tinha um visto. Rubio afirmou, no entanto, que Trump havia decidido autorizar sua entrada nos Estados Unidos caso chegasse a um posto de imigração. O presidente teria garantido ao brasileiro uma autorização temporária de permanência, conhecida como parole.

A possível atuação de autoridades americanas na operação também provocou questionamentos no Congresso dos Estados Unidos. Parlamentares democratas encaminharam uma série de perguntas a Rubio sobre o eventual envolvimento de funcionários do governo Trump na saída de Flávio do Brasil, na passagem pela Argentina e na escala no Equador. Entre os pontos levantados estão a participação de agentes americanos nos três países e o papel da Casa Branca na organização do transporte. Segundo o Clarín, o secretário deverá responder aos questionamentos até 13 de novembro.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).