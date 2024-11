Carro invade centro esportivo na China, atropela multidão e mata ao menos 35

Pelo menos 35 pessoas morreram na noite de segunda-feira 11 após um carro invadir um centro esportivo na China e atropelar uma multidão que fazia exercícios na pista de atletismo. Mais de 40 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

A polícia afirmou em comunicado que uma SUV invadiu o Centro Esportivo Zhuhai, na cidade de Zhuhai, no sul do país, por volta das 20h (9h de segunda-feira em Brasília). O motorista, um homem de 62 anos, foi “contido” pelas forças de segurança enquanto tentava fugir do local, completou o texto.

https://twitter.com/PlanetReportHQ/status/1856300209388576869/video/1

O atropelamento ocorreu na véspera do maior show aéreo civil e militar da China, que acontece de 12 a 17 de novembro em Zhuhai. Nas redes sociais circulam vídeos dos momentos após o incidente, mostrando dezenas de pessoas caídas em pistas de corrida. Muitos dos feridos estavam usando roupas esportivas, incluindo os uniformes de pelo menos dois grupos locais de caminhada fitness.

Continua após a publicidade

https://twitter.com/Trend_War_Newss/status/1856104934501962119

O site chinês Caixin informou que a SUV colidiu com vários grupos de caminhada fitness, atingindo dezenas de participantes. Muitos dos feridos eram de meia-idade e idosos, embora adolescentes e crianças também estivessem entre eles, disse a reportagem.

“(O veículo) atingiu gente por todos os lados, ferindo pessoas em várias seções da pista circular do campo esportivo, nas áreas leste, sul, oeste e norte”, disse uma testemunha do incidente à Caixin.

Continua após a publicidade

O Centro Esportivo Zhuhai possui uma pista de atletismo ao ar livre e é frequentado por moradores locais para exercícios diários. Após o incidente, o centro anunciou que seria fechado por tempo indefinido.

Onda de ataques em massa

A China, um país de 1,4 bilhão de habitantes, tem baixas taxas de crimes violentos. No entanto, vem enfrentando nos últimos meses uma onda de ataques aparentemente aleatórios contra a sociedade civil, incluindo crianças em idade escolar.

Em outubro, a polícia prendeu um homem de 50 anos após um ataque a facadas perto de uma escola infantil em Pequim. Ele feriu cinco pessoas, incluindo três crianças.

Continua após a publicidade

Em setembro, três pessoas foram mortas e outras 15 ficaram feridas em um ataque com faca em um supermercado em um subúrbio de Xangai. No mesmo mês, um ônibus colidiu com uma multidão de estudantes e pais em frente a uma escola na cidade de Tai’an, na província de Shandong, matando 11 pessoas e ferindo outras 13. As autoridades chinesas não revelaram se o incidente foi acidental ou deliberado.