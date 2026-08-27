Carro-bomba mata tenente-coronel russo perto de São Petersburgo
Ataque ocorre em meio a uma série de atentados contra militares de alta patente na Rússia, vários deles responsabilidade da Ucrânia
A explosão de um automóvel provocou a morte de um oficial do Exército russo em São Petersburgo, informou a imprensa local nesta quinta-feira, 27.
Investigadores da Rússia informaram apenas que uma pessoa morreu e outra foi hospitalizada quando um carro explodiu no distrito de Pushkinski. O canal de notícias Fontanka, com sede em São Petersburgo, por sua vez, reportou que a vítima fatal foi um militar, enquanto sua esposa ficou ferida. Segundo o veículo, o homem seria um um tenente-coronel nas forças aéreas e de defesa antiaérea.
O Fontanka acrescentou que o casal foi atacado quando saía de casa e divulgou imagens de um automóvel danificado perto do que parecia ser uma loja, além de ambulâncias no local.
Car bomb in St. Petersburg, Russia. A colonel reportedly killed, a woman critically injured. pic.twitter.com/UY7EOWRY4c
— Open Source Intel (@Osint613) August 27, 2026
A explosão deformou gravemente a porta do motorista e danificou vários veículos estacionados nas proximidades.
Ataques direcionados
Ainda não está claro quem foi responsável pelo atentado em São Petersburgo, mas a Ucrânia realizou uma série de assassinatos de militares russos de alta patente desde que foi invadida pela Rússia, há mais de quatro anos.
Kiev admitiu estar por trás de alguns dos episódios, mas mantém silêncio sobre outros. Os atentados costumam utilizar carros-bomba, explosivos escondidos e disparos.
O alvo de mais alta patente durante a guerra foi o tenente-general Igor Kirillov, morto em dezembro de 2024 em frente ao seu apartamento em Moscou.
Esses assassinatos abalam a Rússia, inclusive, levaram o imperturbável presidente Vladimir Putin a admitir uma falha de segurança dos poderosos serviços de inteligência russos.