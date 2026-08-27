Carro-bomba mata tenente-coronel russo perto de São Petersburgo

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Uma explosão de carro em São Petersburgo matou um oficial do Exército russo e feriu sua esposa. Investigadores russos confirmaram o ataque, que vem em meio a uma série de atentados contra militares de alta patente no país. A Ucrânia é apontada como possível responsável por ações semelhantes desde a invasão. Saiba mais detalhes.

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A explosão de um automóvel provocou a morte de um oficial do Exército russo em São Petersburgo, informou a imprensa local nesta quinta-feira, 27.

Investigadores da Rússia informaram apenas que uma pessoa morreu e outra foi hospitalizada quando um carro explodiu no distrito de Pushkinski. O canal de notícias Fontanka, com sede em São Petersburgo, por sua vez, reportou que a vítima fatal foi um militar, enquanto sua esposa ficou ferida. Segundo o veículo, o homem seria um um tenente-coronel nas forças aéreas e de defesa antiaérea.

O Fontanka acrescentou que o casal foi atacado quando saía de casa e divulgou imagens de um automóvel danificado perto do que parecia ser uma loja, além de ambulâncias no local.

Car bomb in St. Petersburg, Russia. A colonel reportedly killed, a woman critically injured. pic.twitter.com/UY7EOWRY4c — Open Source Intel (@Osint613) August 27, 2026

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A explosão deformou gravemente a porta do motorista e danificou vários veículos estacionados nas proximidades.

Ataques direcionados

Ainda não está claro quem foi responsável pelo atentado em São Petersburgo, mas a Ucrânia realizou uma série de assassinatos de militares russos de alta patente desde que foi invadida pela Rússia, há mais de quatro anos.

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Kiev admitiu estar por trás de alguns dos episódios, mas mantém silêncio sobre outros. Os atentados costumam utilizar carros-bomba, explosivos escondidos e disparos.

O alvo de mais alta patente durante a guerra foi o tenente-general Igor Kirillov, morto em dezembro de 2024 em frente ao seu apartamento em Moscou.

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Esses assassinatos abalam a Rússia, inclusive, levaram o imperturbável presidente Vladimir Putin a admitir uma falha de segurança dos poderosos serviços de inteligência russos.