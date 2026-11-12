Carro-bomba mata mais um militar de alto escalão na Rússia

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Um militar russo morreu em uma explosão de carro em São Petersburgo, com o comitê de investigação abrindo apuração por “assassinato”. O incidente segue uma série de atentados contra militares russos desde a invasão da Ucrânia, com Kiev frequentemente reivindicando a autoria de ataques semelhantes.

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Um militar russo morreu, nesta quinta-feira, 12, na explosão de um carro em São Petersburgo, no noroeste da Rússia. O comitê de investigação local, que não deu detalhes sobre a origem do incidente, anunciou a abertura de uma investigação por “assassinato”.

O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na “explosão de um carro no distrito de Pushkinski”, no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado. Uma jornalista da agência de notícias AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.

Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Atentados

Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa. Segundo o canal de notícias Fontanka, o homem seria um um tenente-coronel nas forças aéreas e de defesa antiaérea.

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Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito. Os atentados costumam utilizar carros-bomba, explosivos escondidos e disparos de longa distância.

O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024. Na ocasião, o serviço de segurança ucraniano (SBU), que acusou Kirillov de usar armas químicas proibidas na guerra, afirmou à agência Reuters que o país estava de fato por trás do ataque.