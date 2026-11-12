🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Carro-bomba mata mais um militar de alto escalão na Rússia

Autoridades abrem investigação de 'assassinato' após explosão em São Petersburgo; vários oficiais foram alvo de atentado durante guerra na Ucrânia

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h57
Pessoas em volta de um acidente de trânsito. Um ônibus azul claro está parado atrás de um carro escuro com a frente destruída e o capô aberto. Um homem de jaqueta camuflada e gorro preto se inclina sobre a frente do carro. Outros homens, alguns com uniformes militares ou casacos escuros, observam a cena. Uma fita de isolamento vermelha e branca delimita a área.
Investigadores trabalham no local de uma explosão de carro em São Petersburgo. 12/11/2026 -  (Stringer/AFP)
Continua após publicidade
Carro-bomba mata mais um militar de alto escalão na Rússia Priorize VEJA no Google

Um militar russo morreu, nesta quinta-feira, 12, na explosão de um carro em São Petersburgo, no noroeste da Rússia. O comitê de investigação local, que não deu detalhes sobre a origem do incidente, anunciou a abertura de uma investigação por “assassinato”.

O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na “explosão de um carro no distrito de Pushkinski”, no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado. Uma jornalista da agência de notícias AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.

Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Siga

Atentados

Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa. Segundo o canal de notícias Fontanka, o homem seria um um tenente-coronel nas forças aéreas e de defesa antiaérea.

Continua após a publicidade

Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito. Os atentados costumam utilizar carros-bomba, explosivos escondidos e disparos de longa distância.

O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024. Na ocasião, o serviço de segurança ucraniano (SBU), que acusou Kirillov de usar armas químicas proibidas na guerra, afirmou à agência Reuters que o país estava de fato por trás do ataque.

Publicidade
TAGS:
atentado
Explosão
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).