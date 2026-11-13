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Carro-bomba em Moscou fere ex-assessor de político ucraniano pró-Rússia

Foi o segundo ataque do tipo na semana, depois que militar de alta patente morreu em explosão em São Petersburgo; Kremlin suspeita da Ucrânia

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h33
Equipe de resgate russa, com bombeiros e militares, inspeciona um carro preto capotado em uma rua arborizada, com fita de isolamento e prédios ao fundo
Investigadores trabalham no local de uma explosão de carro na qual Sergei Zavorotny, ex-porta-voz do antigo primeiro-ministro ucraniano Mykola Azarov, ficou gravemente ferido, em Moscou. 13/11/2026 -  (Andrey Borodulin/AFP)
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Carro-bomba em Moscou fere ex-assessor de político ucraniano pró-Rússia Priorize VEJA no Google

Um carro-bomba em Moscou feriu, nesta sexta-feira, 13, um ex-porta-voz de um político ucraniano alinhado à Rússia, informaram investigadores russos. Este foi o segundo ataque do tipo no país em dois dias.

Sergei Zavorotniy, que foi um dos principais assessores de Mykola Azarov — primeiro-ministro da Ucrânia entre 2010 e 2014 —, foi hospitalizado após o carro que dirigia explodir em uma rua de Chertanovo, um distrito da capital russa. A emissora Ren TV e o canal 112 no Telegram relataram que Zavorotniy perdeu o braço esquerdo e encontra-se hospitalizado com uma concussão, fraturas nas costelas e outros ferimentos.

O ex-premiê Azarov fugiu para a Rússia em 2014, quando uma onda de protestos na Ucrânia — que ficaram conhecidos como a “Revolução Maidan” — derrubaram o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, depois que ele recuou do compromisso de estreitar laços com a União Europeia. Mais de 100 manifestantes foram mortos na capital ucraniana, Kiev, durante a repressão das forças de segurança.

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O Comitê de Investigação da Rússia, órgão responsável por apurar crimes graves, informou que está investigando o incidente.

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Sequência de atentados

Ainda não está claro quem foi responsável pelo atentado, mas a Ucrânia realizou uma série de assassinatos de militares russos de alta patente desde que foi invadida pela Rússia, há mais de quatro anos. Kiev admitiu estar por trás de alguns dos episódios, mas mantém silêncio sobre outros. Os atentados costumam utilizar carros-bomba, explosivos escondidos e disparos.

Na quinta-feira, um militar tenente-coronel russo morreu após a explosão de um carro-bomba em São Petersburgo. O governo ucraniano também não se manifestou sobre o caso.

O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024. Na ocasião, o serviço de segurança ucraniano (SBU), que acusou Kirillov de usar armas químicas proibidas na guerra, afirmou à agência Reuters que o país estava de fato por trás do ataque.

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Esses assassinatos abalam a Rússia, inclusive, levaram o imperturbável presidente Vladimir Putin a admitir uma falha de segurança dos poderosos serviços de inteligência russos.

Traição e sanções

Depois que Azarov e Yanukovych fugiram para a Rússia, um tribunal ucraniano condenou o assessor, à revelia, a 13 anos de prisão por traição; posteriormente, Kiev impôs sanções a ele e ao ex-premiê.

Em declarações ao jornal russo RBC, Zavorotniy classificou as sanções contra seu antigo chefe como emblemáticas de “uma espécie de macarthismo à moda ucraniana, no qual as autoridades locais simplesmente ‘batem continência’ e cumprem as ordens de seus supervisores estrangeiros”.

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Zavorotniy tornou-se o principal assessor de Azarov após uma carreira como correspondente estrangeiro na América Latina, durante a era soviética, pelo jornal Komsomolskaya Pravda. O veículo sediado em Moscou, em seu auge, atingiu uma tiragem diária de 21 milhões de exemplares.

Alexander Kots, que cobre a guerra na Ucrânia para o mesmo jornal, descreveu Zavorotniy, em um artigo publicado nesta sexta, como um historiador da América Latina que escreveu sua tese de doutorado sobre Cuba. Segundo o jornalista, ele chegou a entrevistar o escritor colombiano Gabriel García Márquez no saguão de um hotel no México e conseguiu ingressar no círculo íntimo do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, que contava com o apoio dos Estados Unidos.

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Após mudar-se para a Rússia em 2014, Zavorotniy passou a atuar como comentarista político, escrevendo artigos que criticavam o aparato de segurança ucraniano.

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