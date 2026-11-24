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Nicolas Sarkozy e Carla Bruni serão julgados em 2027 por suposta manobra para alterar depoimento de testemunha sobre o financiamento líbio da campanha presidencial de 2007. Entenda as novas acusações contra o casal e os desdobramentos do escândalo judicial que abala a política francesa.

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O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, sua esposa Carla Bruni e a empresária Mimi Marchand devem enfrentar um novo julgamento em novembro de 2027. A ação vai investigar uma suposta manobra armada pelo trio para forçar a alteração do depoimento de uma testemunha envolvida no processo que acusa Sarkozy de financiamento ilegal de sua campanha presidencial em 2007. A informação sobre a abertura do processo foi confirmada por fontes ligadas ao caso após uma notícia veiculada pela rádio RTL.

O cerne da nova disputa judicial envolve os depoimentos conflitantes prestados pelo empresário franco-libanês Ziad Takieddine. Em determinado momento, Takieddine afirmou ter entregue malas com milhões de euros provenientes do regime do ditador líbio Muamar Kadafi ao chefe da equipe de Sarkozy. No entanto, ele recuou da declaração. Cerca de dois meses após a guinada, o empresário, falecido em setembro de 2025, voltou a se contradizer e reiterou as denúncias contra o político conservador.

Novas acusações

Neste novo processo, o ex-presidente e sua esposa são acusados formalmente de “associação criminosa com objetivo de cometer estelionato em quadrilha organizada” e de acobertar a corrupção de testemunhas.

Por sua vez, Mimi Marchand — conhecida por ser próxima do atual presidente francês, Emmanuel Macron, e da primeira-dama Brigitte — responderá por corrupção de testemunhas, organização criminosa para estelionato e atos preparatórios para subornar integrantes do Judiciário estrangeiro. Ao todo, 11 réus serão submetidos ao julgamento perante o Tribunal Penal de Paris.

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Caso paralelo

O caso ocorre em meio a um outro processo envolvendo Sarkozy. Um tribunal de apelação francês deve decidir na segunda-feira, 30, se o ex-presidente será condenado mais uma vez pelo financiamento ilegal da campanha que o levou à presidência em 2007. A acusação remete à hipótese de que a campanha teria sido financiada com fundos da ditadura líbia, então liderada por Muamar Kadafi.

Em setembro de 2025, Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa relacionada ao mesmo esquema, tornando-se o primeiro ex-mandatário de um país da União Europeia a parar atrás das grades. Sarkozy, 71, que liderou um governo de direita na França entre 2007 e 2012, chegou a cumprir 20 dias de sua sentença, mas sempre negou qualquer irregularidade em sua campanha.