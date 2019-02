Caribe: número de mortes por furacão Sandy sobe para 21

Pelo menos 21 pessoas morreram durante a passagem do furacão Sandy por Cuba, Haiti e Jamaica, informou a rede americana CNN. Os números divergem em diferentes jornais americanos, chegando até 29 mortes não confirmadas.

No entanto, o furacão perdeu força nesta sexta-feira, passando da categoria 2 para 1, com ventos de 150 quilômetros por hora, e não deve continuar seu rastro de destruição pela Flórida, nos Estados Unidos. Na costa atlântica, porém, Sandy pode devastar o estado de Nova Inglaterra na segunda-feira em uma mistura de combinações climáticas. Apesar do enfraquecimento dos ventos, o furacão tem muita força, e pode se unir a uma massa de ar polar no que os serviços meteorológicos americanos chamam de ‘Frankestade’, devido à proximidade com o Halloween.

A maioria das mortes ocorreu em Cuba, devido a casas que ruíram e árvores que foram derrubadas. Com a notícia dessas mortes e os diversos danos materiais registrados no leste do país, especialmente em Santiago de Cuba e Holguín, o furacão Sandy se transforma em um dos mais devastadores dos últimos anos na ilha.