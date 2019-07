Cardi B cancela show no Rock in Rio e é substituída por Ellie Goulding

A cantora Cardi B cancelou participação no Rock in Rio, comunicou a produção do festival na manhã deste domingo, 14. De acordo com a postagem, feita no Twitter, a rapper não poderá vir ao Brasil por ‘motivos pessoais’. Cardi B será substituída por Ellie Goulding.

A rapper se apresentaria no palco Mundo no primeiro dia do festival, 27 de setembro. O festival não divulgou informações sobre cancelamento ou troca de ingressos.

Preparados para receber Ellie Goulding no #RockinRio2019? Uma das cantoras mais respeitadas do pop vem pela 1ª vez ao festival, e a Cidade do Rock vai presenciar um show lotado de hits. Ellie irá se apresentar no lugar de Cardi B, que infelizmente cancelou por motivos pessoais. pic.twitter.com/exH3rxfLpd — Rock in Rio (@rockinrio) July 14, 2019

A edição 2019 do Rock in Rio será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e ainda em 3, 4, 5 e 6 de outubro. Segundo a organização, a Cidade do Rock vai funcionar por mais de 12 horas diariamente, abrindo sempre às 14h.

Entre as principais atrações do festival estão a cantora P!nk e as bandas Bon Jovi, Iron Maiden, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Muse e Imagine Dragons.

(Com Estadão Conteúdo)