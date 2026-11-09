Capital da Índia desperta sob densa camada de fumaça e poluição 58 vezes acima do limite

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Nova Délhi enfrenta níveis alarmantes de poluição do ar, atingindo 58 vezes o limite recomendado pela OMS após o Diwali. Os fogos de artifício, junto a outras fontes como emissões de veículos e queimadas agrícolas, agravaram severamente a situação. Restrições foram ignoradas, e a saúde da população está em risco, com milhões de mortes ligadas à poluição no país.

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O ar tóxico em algumas áreas da capital indiana, Nova Délhi, atingiu nesta segunda-feira, 9, mais de 58 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade despertou sob uma densa fumaça, resultado da poluição agravada pelos fogos de artifício da festa hindu do Diwali.

Durante a manhã, quase oito horas após o céu ser pintado pelo show colorido, os níveis de micropartículas PM 2.5, que podem provocar câncer, chegaram a 879 microgramas por metro cúbico na localidade de Mandir Marg, segundo a organização de monitoramento da qualidade do ar IQAir, que citou dados de uma estação do governo local.

O número é quase 59 vezes superior ao máximo recomendado pela OMS.

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Fogos de artifício

Milhões de pessoas celebraram o festival anual das luzes com fogos de artifício em uma das capitais mais contaminadas do mundo, agravando a poluição provocada por emissões de veículos, queimadas agrícolas e indústrias.

Em outubro, a Suprema Corte da Índia buscou limitar a poluição durante o Diwali ao restringir os fogos de artifício convencionais e permitir apenas suas versões “ecológicas”, que poderiam ser lançados durante janelas de três horas no sábado e no domingo.

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Esses artefatos geram menos emissões, mas não são perfeitos; eles ainda liberam material particulado e outros poluentes, agravando a qualidade do ar na cidade, que já se encontra em níveis perigosos. Além disso, as restrições geralmente são ignoradas e a cidade foi tomada por todo o tipo de explosões.

Poluição

Nas últimas semanas, a Índia adotou restrições ao tráfego e às construções para conter a poluição em Nova Délhi, que tem mais de 30 milhões de habitantes.

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Um estudo de 2024 publicado na revista científica The Lancet Planetary Health calculou que 3,8 milhões de mortes na Índia entre 2009 e 2019 estavam relacionadas à poluição do ar.

(Com informações da AFP)