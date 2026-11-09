Capital da Índia desperta sob densa camada de fumaça e poluição 58 vezes acima do limite
Situação piorou após a festa hindu Diwali devido a fogos de artifício, que elevaram nível de micropartículas perigosas no ar
O ar tóxico em algumas áreas da capital indiana, Nova Délhi, atingiu nesta segunda-feira, 9, mais de 58 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade despertou sob uma densa fumaça, resultado da poluição agravada pelos fogos de artifício da festa hindu do Diwali.
Durante a manhã, quase oito horas após o céu ser pintado pelo show colorido, os níveis de micropartículas PM 2.5, que podem provocar câncer, chegaram a 879 microgramas por metro cúbico na localidade de Mandir Marg, segundo a organização de monitoramento da qualidade do ar IQAir, que citou dados de uma estação do governo local.
O número é quase 59 vezes superior ao máximo recomendado pela OMS.
Fogos de artifício
Milhões de pessoas celebraram o festival anual das luzes com fogos de artifício em uma das capitais mais contaminadas do mundo, agravando a poluição provocada por emissões de veículos, queimadas agrícolas e indústrias.
Em outubro, a Suprema Corte da Índia buscou limitar a poluição durante o Diwali ao restringir os fogos de artifício convencionais e permitir apenas suas versões “ecológicas”, que poderiam ser lançados durante janelas de três horas no sábado e no domingo.
Esses artefatos geram menos emissões, mas não são perfeitos; eles ainda liberam material particulado e outros poluentes, agravando a qualidade do ar na cidade, que já se encontra em níveis perigosos. Além disso, as restrições geralmente são ignoradas e a cidade foi tomada por todo o tipo de explosões.
Poluição
Nas últimas semanas, a Índia adotou restrições ao tráfego e às construções para conter a poluição em Nova Délhi, que tem mais de 30 milhões de habitantes.
Um estudo de 2024 publicado na revista científica The Lancet Planetary Health calculou que 3,8 milhões de mortes na Índia entre 2009 e 2019 estavam relacionadas à poluição do ar.
(Com informações da AFP)