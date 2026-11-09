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Capital da Índia desperta sob densa camada de fumaça e poluição 58 vezes acima do limite

Situação piorou após a festa hindu Diwali devido a fogos de artifício, que elevaram nível de micropartículas perigosas no ar

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h48
Rua com neblina densa, dificultando a visibilidade. Um motociclista e um ciclista trafegam na via, enquanto carros e um caminhão aparecem ao fundo, quase imperceptíveis. Na calçada à direita, duas pessoas sentadas, com árvores e arbustos nebulosos acima delas.
O trânsito em meio a uma densa camada de poluição na manhã seguinte ao Diwali, em Nova Délhi, em 9 de novembro de 2026. (SAJJAD HUSSAIN/AFP)
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O ar tóxico em algumas áreas da capital indiana, Nova Délhi, atingiu nesta segunda-feira, 9, mais de 58 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade despertou sob uma densa fumaça, resultado da poluição agravada pelos fogos de artifício da festa hindu do Diwali.

Durante a manhã, quase oito horas após o céu ser pintado pelo show colorido, os níveis de micropartículas PM 2.5, que podem provocar câncer, chegaram a 879 microgramas por metro cúbico na localidade de Mandir Marg, segundo a organização de monitoramento da qualidade do ar IQAir, que citou dados de uma estação do governo local.

Taj Mahal envolto em névoa densa, com sua cúpula e minaretes brancos quase invisíveis. Turistas caminham em primeiro plano, alguns com guarda-chuvas abertos e máscaras, em um gramado verde.
Turistas visitam o Taj Mahal enquanto uma densa camada de poluição encobre o horizonte da cidade de Agra, em 9 de novembro de 2026, um dia após o festival hindu das luzes, o “Diwali”. (Punit Lal/AFP)

O número é quase 59 vezes superior ao máximo recomendado pela OMS.

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Fogos de artifício

Milhões de pessoas celebraram o festival anual das luzes com fogos de artifício em uma das capitais mais contaminadas do mundo, agravando a poluição provocada por emissões de veículos, queimadas agrícolas e indústrias.

Em outubro, a Suprema Corte da Índia buscou limitar a poluição durante o Diwali ao restringir os fogos de artifício convencionais e permitir apenas suas versões “ecológicas”, que poderiam ser lançados durante janelas de três horas no sábado e no domingo.

Trem amarelo e azul com farol aceso se aproxima de estação em dia nublado, com pessoas aguardando na plataforma e outras caminhando nos trilhos.
Passageiros aguardam para embarcar em um trem na estação ferroviária de Noli, em meio a uma densa camada de poluição, na cidade de Loni, estado de Uttar Pradesh, em 9 de novembro de 2026. (ARUN SANKAR/AFP)
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Esses artefatos geram menos emissões, mas não são perfeitos; eles ainda liberam material particulado e outros poluentes, agravando a qualidade do ar na cidade, que já se encontra em níveis perigosos. Além disso, as restrições geralmente são ignoradas e a cidade foi tomada por todo o tipo de explosões.

Poluição

Nas últimas semanas, a Índia adotou restrições ao tráfego e às construções para conter a poluição em Nova Délhi, que tem mais de 30 milhões de habitantes.

Três pessoas caminhando em rua embaçada, possivelmente com neblina. Um homem de suéter bege e lenço rosa no ombro carrega uma marmita. Uma mulher de lenço preto cobrindo o rosto e blusa azul estampada caminha ao lado. Ao fundo, outra mulher com lenço claro e máscara facial.
Uma pedestre cobre o rosto em meio a uma densa camada de poluição, na cidade de Loni, estado de Uttar Pradesh, em 9 de novembro de 2026. (ARUN SANKAR/AFP)
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Um estudo de 2024 publicado na revista científica The Lancet Planetary Health calculou que 3,8 milhões de mortes na Índia entre 2009 e 2019 estavam relacionadas à poluição do ar.

(Com informações da AFP)

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Fogos de Artifício
Índia
Poluição
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