Capa da revista ‘Time’ sugere que eleições nos EUA calaram a boca de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece com a boca coberta por um adesivo com a frase “I voted” (“Eu votei”) na nova capa da revista americana Time, divulgada nesta quarta-feira, 4. A montagem foi publicada após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, que deram aos democratas o controle das duas Casas do Congresso.

O adesivo, comumente distribuído aos eleitores depois da votação, é usado na imagem para sugerir que o resultado das urnas calou o presidente americano, que pediu, mais de uma vez, aos americanos que votassem como se o nome dele estivesse na cédula.

A última edição da revista acompanha uma reportagem sobre os planos da oposição para enfrentar Trump durante o restante de seu segundo mandato. Segundo a publicação, o Partido Democrata prepara investigações sobre os negócios do presidente e de seus aliados, além de propostas para reduzir os custos de moradia e saúde e reverter cortes no Medicaid, programa de assistência médica voltado à população de baixa renda.

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Impulsionados pela insatisfação dos eleitores com o custo de vida, que foi impactado por políticas como as tarifas e a guerra no Irã, os democratas conseguiram “virar” pelo menos 25 cadeiras na Câmara dos Representantes, além de sete assentos que estavam sob o controle republicano no Senado. Continua após a publicidade

Após a divulgação dos resultados, Trump tentou se distanciar da derrota. “Eu não estava na cédula e, se estivesse, teríamos vencido por uma margem esmagadora”, escreveu o presidente em sua rede social, a Truth Social.