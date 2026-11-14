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Caos aéreo foi provocado por falha na troca de cabos em ‘local remoto’ dos EUA

Declaração foi dada por secretário de Transportes americano; ataques hackers ou interferência de IA foram descartados

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 14h02 | Atualizado em 14 nov 2026, 14h24
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e terno azul, gesticula com a mão direita enquanto fala em um púlpito com microfones. Ao fundo, uma bandeira branca com um logotipo azul e a inscrição Department of Transportation parcialmente visível
O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, discursa durante uma coletiva de imprensa na sede do Departamento de Transportes em Washington, D.C., em 14 de novembro de 2026 (Aaron Schwartz/AFP)
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Caos aéreo foi provocado por falha na troca de cabos em ‘local remoto’ dos EUA Priorize VEJA no Google

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, afirmou em coletiva de imprensa neste sábado, 14, que o apagão aéreo no país foi provocado por uma falha durante a troca de cabos de cobre por fibra óptica. A atualização era feita em um sistema da Administração Federal de Aviação (FAA) localizado em um ponto remoto do país, não considerado, inicialmente, importante para a operação do tráfego nos Estados Unidos. A causa-raiz ainda é investigada: Duffy disse que as hipóteses são de erro humano por parte da L3Harris — empresa responsável pela rede de telecomunicações do controle aéreo — ou de equipamento defeituoso.

A origem da falha que expôs a vulnerabilidade do sistema dos EUA foi identificada pelas autoridades após 45 minutos, de acordo com informação dada na coletiva. As decolagens foram suspensas quando um defeito em um roteador causou instabilidade na rede, comprometendo a comunicação entre os controladores e as aeronaves e o fluxo de dados dos radares.

Duffy declarou que não há evidências de ataques cibernéticos ou de interferência de inteligência artificial. Ele explicou que a ferramenta Smart, que usa IA e auxilia o gerenciamento do tráfego aéreo, não está conectada ao sistema que sofreu a queda na sexta-feira.

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A troca de cabos faz parte de um processo de atualização da rede. Duffy declarou que 69% do sistema foram substituídos, mas criticou a falta de investimentos nesse processo. “Não podemos continuar com o sistema dos anos 80”, declarou, afirmando que os cabos de fibra óptica oferecem mais segurança e resiliência.

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