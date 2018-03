Cão em voo com destino ao Kansas é enviado ao Japão por engano

Um cachorro que deveria embarcar em um voo para o estado do Kansas, nos Estados Unidos, foi enviado por engano para o Japão pela companhia United Airlines, informou nesta quinta-feira o canal de televisão americano CNN.

O episódio é o segundo em dois dias envolvendo o transporte de animais pela empresa. Na quarta-feira, outro cachorro morreu depois que uma comissária forçou que a dona o colocasse no compartimento de bagagem da cabine.

Kara Swindle, dona do pastor alemão Irgo, de dez anos, conta que não encontrou o bichinho de estimação quando desceu do avião para buscá-lo, na terça-feira. Ela e a família estavam se mudando do estado do Oregon para o Kansas com o pet.

No lugar de Irgo, Kara encontrou um dogue alemão que deveria estar a caminho do Japão. Ambos cães passaram por uma conexão na cidade de Denver, no estado do Colorado.

“Eles não tinham ideia de onde o cachorro estava”, disse a jovem. “Eu caí em lágrimas instantaneamente. Eles não ficaram sem saber (onde Irgo estava) até as 2h30 da manhã da quarta-feira, quando o avião aterrissou no Japão.”

Ela afirmou que Irgo – que nunca tinha entrado em um avião – não recebeu água ou comida durante todo o voo de 16 horas para o Japão. O pastor alemão sofre de uma infecção na orelha e também não recebeu medicação nos últimos três dias, disse Kara.

Ainda assim, ao desembarcar, Irgo foi examinado e constatou-se que ele estava em boas condições para pegar o voo de volta. Ele deve partir da cidade japonesa de Narita para Wichita, no Kansas, nesta quinta-feira.

A United Airlines emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo ocorrido e informando que está investigando o assunto.

“Um erro ocorreu durante conexões em Denver envolvendo dois animais de estimação que foram enviados para destinos errados. Nós notificamos nossos clientes de que seus animais de estimação chegaram de forma segura e tomaremos as providências para devolvê-los o mais rápido possível. Pedimos desculpas por este erro e estamos acompanhando o caso com o canil onde [os cães] foram mantidos durante a noite para entender o que aconteceu “, disse a companhia aérea.

“Espero que, daqui para frente, eles tomem mais cuidado com os animais”, disse Kara. “Eles tratam [os pets] como se fossem bagagens. Espero que eles adotem alguma política para que isso não aconteça novamente. Talvez colocar uma foto do animal do lado de fora da gaiola.” Atualmente, apenas um papel com as informações do animal é grudado na caixa.