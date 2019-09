O público que vai curtir o Rock in Rio deve ficar atento aos itens que podem ou não entrar no festival. Latas de bebida, escovas de dente e fogos de artifícios, por exemplo, estão entre os itens não permitidos na Cidade do Rock.

No primeiro dia de festival, com a previsão de tempo nublado, o guarda-chuva foi o objeto mais apreendido, seguido pelo pau de selfie, item obrigatório para os adeptos das redes sociais.

Um dos itens barrados pela organização do evento, porém, chamou a atenção dos frequentadores. Os seguranças que faziam a revista na entrada do festival não permitiram a entrada dos canudinhos de metal, usados como alternativa as versões plásticas, que foram proibidas no Estado do Rio de Janeiro em setembro do ano passado.

Confira a lista dos artigos proibidos na Cidade do Rock:

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo ‘tupperware’)

Garrafas e squeezes

Latas

Isopores

Coolers

Acessórios:

Acessórios:

Guarda-chuvas

Bastões de selfie

Capacetes

Itens de higiene:

Desodorantes

Perfumes

Cosméticos

Pastas e escovas de dente

Pinças e cortadores de unha

Outros:

Fogos de artifício ou explosivos

Armas de fogo

Armas brancas

Tesouras