Cantando ‘Bella Ciao’, imigrantes retidos em navio desembarcam na Itália

Os 83 migrantes que ainda estavam a bordo do navio humanitário da ONG espanhola Open Arms dos 147 iniciais começaram a desembarcar na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, após a Promotoria do país ordenar que eles deixassem a embarcação e que ela fosse apreendida. Foram quase 20 dias de espera até que um desembarque fosse autorizado.

Mais cedo, quinze dos ocupantes da embarcação haviam se jogado ao mar para alcançar a nado o porto, que estava a cerca de 800 metros de distância da costa. Todos eles foram resgatados.

Qué noche más emocionante! Por fin en un puerto seguro para las más de 80 personas rescatadas que quedaban a bordo del @openarms_fund. Después de 19 duros días de un bloqueo inhumano que nadie merece. Más aún, huyendo de atrocidades. pic.twitter.com/JNTs1pYucI — Yolanda Álvarez (@yalvareztv) August 20, 2019

O navio atracou no porto de Lampedusa por volta das 23h50 (horário local; 18h50 de Brasília), e os migrantes cantaram “Bella Ciao“, momentos antes de desembarcar. A música popular italiana composta no final do século XIX ficou muito conhecida pelas novas gerações como uma espécie de “hino” dos protagonistas da série de televisão espanhola “La Casa de Papel“.

O navio da Open Arms esperava autorização para atracar em um porto europeu desde 1º de agosto, quando fez o primeiro resgate de migrantes no Mediterrâneo, e estava em águas territoriais da Itália desde o último dia 14, quando a Justiça do país cancelou um decreto assinado pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, que proibia a embarcação de se aproximar da costa.

(Com EFE)