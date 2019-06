Candidatos discutem imigração e porte de armas em 1º debate democrata

Dez pré-candidatos democratas à Casa Branca participaram nesta quarta-feira 26, em Miami, do primeiro debate visando à indicação para a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos. Ao longo de duas horas, foram discutidos temas como a crise migratória na fronteira com o México, porte de armas, impasse com o Irã e aquecimento global, entre outros temas.

Entre os participantes, a senadora Elizabeth Warren e suas políticas progressistas se destacaram como a principal atração. Warren, que tem mantido um discurso anti-Wall Street, disse que Washington não tem “valentia” para enfrentar os monopólios.

“Quando você tem uma economia que vai muito bem para os que têm dinheiro, mas não tão bem para os demais, isto é corrupção pura e simples”, disse Warren, ao prometer uma “grande mudança estrutural”.

Alentada por pesquisas favoráveis que a situam na terceira posição entre os pré-candidatos democratas, a senadora de 70 anos foi o destaque do debate em Miami, cidade da Flórida com 69% de população hispânica.

“A maior ameaça é Donald Trump, sem dúvida”, respondeu o governador Jay Inslee à pergunta sobre o principal desafio dos Estados Unidos.

Os demais candidatos citaram Rússia, Irã, China e o aquecimento global.

A situação dos centros de detenção também dominou o debate, após uma ONG revelar as condições sórdidas em que vivem mais de 250 menores imigrantes no Texas.

As críticas ao governo de Donald Trump foram avivadas pela divulgação, na terça-feira, da foto dos corpos de um pai e sua filha boiando no rio Bravo.

O ex-secretário da Habitação de Barack Obama, Julián Castro, que deseja ser o primeiro presidente hispânico dos Estados Unidos, disse que se eleito vai descriminar a entrada de imigrantes e eliminar a política de “tolerância zero” de Trump.

A senadora centrista e ex-procuradora Amy Klobuchar disse estar de acordo com a proposta de Castro, mas defendeu a adoção de medidas para evitar a entrada de traficantes e outros criminosos.

“Os imigrantes não prejudicam os Estados Unidos. Eles são os Estados Unidos”, destacou Klobuchar.

O senador Cory Booker afirmou que como presidente garantirá que o bureau de migração e a patrulha da fronteira não violarão os direitos humanos.

Os candidatos concordaram com a necessidade de se acabar com a separação de famílias.

Na quinta-feira, o debate prosseguirá com outros 10 pré-candidatos, entre os quais os favoritos para enfrentar o presidente republicano, Donald Trump: Joe Biden, ex-vice-presidente e atual líder nas pesquisas, e o socialista Bernie Sanders.

