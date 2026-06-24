Candidatos apoiados por Mamdani vencem primárias e confirmam força do prefeito de NY

As vitórias de três candidatos apoiados pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, nas primárias democratas, marcam um avanço político para o socialismo democrático. Os resultados desafiam o establishment do partido e refletem uma crescente insatisfação, impulsionando pautas progressistas antes das eleições legislativas de novembro. Um recado claro.

Três candidatos apoiados pelo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, obtiveram importantes vitórias nas eleições primárias desta terça-feira, 23, nos Estados Unidos, fortalecendo a influência da ala socialista dentro do Partido Democrata antes das eleições legislativas de novembro.

Entre os vencedores está Brad Lander, que superou o deputado Dan Goldman, encerrando a tentativa do parlamentar de conquistar um terceiro mandato na Câmara dos Representantes.

Também saiu vitoriosa a deputada estadual Claire Valdez, outra aliada de Mamdani, que derrotou Antonio Reynoso na disputa por uma vaga aberta na Câmara dos Deputados. Já a ativista Darializa Avila Chevalier venceu por margem apertada o deputado Adriano Espaillat, atual líder do caucus hispânico no Congresso, que buscava a sexta reeleição.

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Os resultados representam um avanço político significativo para Mamdani, eleito prefeito no ano passado após uma campanha considerada surpreendente. Desde então, ele tem procurado ampliar o espaço do socialismo democrático dentro do Partido Democrata, apoiando candidatos alinhados a pautas como taxação dos mais ricos e críticos à política migratória do governo do presidente Donald Trump.

As vitórias em Nova York se somam a recentes avanços de candidatos da mesma corrente em outras cidades americanas, incluindo disputas municipais em Washington e Los Angeles.

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O crescimento do socialismo democrático é visto como continuidade de um movimento iniciado pela campanha presidencial do senador Bernie Sanders em 2016, que ajudou a popularizar propostas progressistas entre eleitores democratas na última década. O movimento também reflete a insatisfação de parte da base do partido com a agenda de Trump e com o apoio oferecido pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden à ofensiva israelense na Faixa de Gaza após os ataques do Hamas.