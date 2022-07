Candidato republicano ao governo de Nova York sofre atentado em comício

O candidato republicano ao governo de Nova York, Lee Zeldin, foi atacado por um homem durante um comício na cidade de Perinton, na quinta-feira, 21.

Segundo a polícia local, o foi identificado como David Jakubonis, 43, um veterano do Exército, que foi detido logo após o incidente. O agressor estava armado com um objeto pontiagudo e tentou esfaquear o congressista durante seu discurso.

Em comunicado, Zeldin, que ocupa atualmente um cargo na Câmara dos Estados Unidos, informou que não sofreu nem um arranhão. “Felizmente, consegui agarrar seu pulso e detê-lo por alguns momentos até que outros o abordassem”, disse o republicano.

Vídeos feitos por pessoas na plateia mostram o momento do ataque.

Rep. Lee Zeldin, the Jewish Republican nominee in New York’s gubernatorial race, was attacked by a man wielding a sharp object during a campaign stop Thursday evening. pic.twitter.com/Cya0Bj38QC

— Jewish News Syndicate (@JNS_org) July 22, 2022