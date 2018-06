Candidato de oposição na Turquia alerta para regime perigoso

O principal ex-candidato de oposição à Presidência da Turquia, Muharrem Ince, admitiu a derrota hoje, em uma eleição que descreveu como “injusta”. Ele também alertou que o país está entrando em um regime perigoso de governo de um homem só.

Ince, candidato do Partido Republicano do Povo (CHP), falou durante coletiva de imprensa em Ancara um dia depois que o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, obteve 52,5% dos votos na eleição presidencial. Ince recebeu 31% dos votos.

O candidato de oposição disse aceitar o resultado das eleições, observando que não havia diferença significativa entre os números oficiais e os coletados por seu próprio partido.

Entretanto, o CHP e grupos de direitos humanos internacionais têm reclamado do que veem como condições de campanha desiguais na Turquia.

As eleições presidenciais e legislativas de ontem foram, provavelmente, as mais importantes para o país neste século. Decidiram não apenas o mapa político para os próximos cinco anos, como também uma mudança substancial na forma de governo.

Erdoğan prometeu eliminar a figura do primeiro-ministro e concentrar o poder no Complexo Presidencial. As eleições, que originalmente estavam previstas para novembro de 2019, foram antecipadas por uma decisão surpreendente de Erdoğan, em abril passado.

Reação russa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou nesta segunda-feira (25) uma mensagem de parabéns para Edorğan pela sua reeleição, na qual ressaltou o bom andamento das relações entre Moscou e Ancara, segundo informou o Kremlin.

Putin destacou que os resultados das eleições deste domingo “são uma mostra do grande prestígio de Erdoğan e do amplo apoio às suas políticas para resolver as tarefas socioeconômicas que a Turquia enfrenta e fortalecer as posições do país na arena internacional”, segundo comunicado oficial.

Em sua mensagem, Putin destacou as boas relações russo-turcas, que em algumas áreas ––ressaltou–– “se aproximam de um nível estratégico”.

Reafirmou a disposição da Rússia em continuar o diálogo com a Turquia e a trabalhar de maneira conjunta e estreita nos âmbitos bilateral, regional e internacional. “Tudo isto serve sem dúvida aos interesses dos povos da Rússia e da Turquia, e ajuda a garantir a paz, a estabilidade e a segurança no continente eurasiático”, acrescentou Putin.

(Com Reuters e EFE)