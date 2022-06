Candidato à Presidência da Colômbia cita ‘vida em risco’ e cancela atos

O candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández disse nesta quinta-feira, 9, que irá cancelar todas as aparições públicas restantes em eventos de campanha por ter certeza que sua vida está em risco.

“Para minha segurança e para garantir a possibilidade de uma eleição democrática, tomei a decisão de cancelar todas as minhas aparições públicas até as eleições. Tenho certeza que minha vida está em risco”, disse o candidato por meio do Twitter.

+ Eleição na Colômbia: pesquisa aponta empresário à frente de esquerdista

Hernández disputa em 19 de junho o segundo turno das eleições com Gustavo Petro, que também já denunciou ter sofrido ameaças. O porta-voz da polícia nacional colombiana disse que não há até o momento informações sobre isso, mas que estava em processo de investigação.

Nas publicações desta quinta-feira, Hernández se referiu a seu adversário e apoiadores como uma “gangue criminosa” e disse que um vídeo no qual assessores de Petro discutem sua estratégia de campanha é uma prova de que sua vida corre perigo. Desse modo, todas as aparições do candidato serão canceladas e um comício marcado em Bogotá para o próximo sábado contará com sua presença de maneira virtual.

Rodolfo Hernández chegou ao segundo turno das eleições com um discurso antissistema e diz ter acumulado uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares por meio de sua consultoria. Entre as suas promessas de campanha estão o encolhimento do governo e, embora tenha empregado uma retórica inflamada contra a corrupção, ele está sob investigação por supostamente intervir em uma licitação de coleta de lixo durante seu mandato como prefeito de Bucaramanga para beneficiar uma empresa para a qual seu filho fez lobby. Ele nega as acusações.

Continua após a publicidade

Além disso, ele protagonizou alguns momentos polêmicos, como o vídeo em que agride o vereador Jhon Lopez após ser acusado de corrupção. O presidenciável também já contou ser admirador de Adolf Hitler, para depois pedir desculpas e dizer que tinha, na verdade, confundido o ditador nazista com o cientista Albert Einstein.

Populista, ele mistura elementos da direita e da esquerda. Apesar de ser contra o aborto e o casamento igualitário, é a favor da legalização das drogas. Ao mesmo tempo em que defende o livre comércio, Hernandéz alega ser protecionista no setor do agronegócio.

Embora o ex-prefeito fosse visto como azarão na corrida à Presidência, as sondagens de intenção de voto mostram que o ex-guerrilheiro Petro não está com a vitória garantida no dia 19 de junho, como era imaginado. Levantamentos de dez institutos colombianos apontam uma vitória mais folgada de Hernández, com vantagem de 5 pontos percentuais — ele com 48% das intenções de voto, contra 43% de Petro.

+ Colômbia: Apesar de sair atrás, ‘Bolsonaro de Macondo’ pode ganhar eleição

Assim como Hernández, Petro também cancelou eventos de campanha por temores com sua segurança. Em maio, sua equipe disse haver “uma conspiração de uma gangue para assassiná-lo” e desmarcou encontros na região cafeeira do país. Em resposta, o governo federal ofereceu segurança adicional ao candidato enquanto a polícia caminha com as investigações.

O assassinato a candidatos à Presidência na Colômbia não é algo raro. Em 1990, Carlos Pizarro foi morto dentro de um avião enquanto se deslocava entre atos de campanha. Na mesma corrida eleitoral, Luis Carlos Galán, favorito à vitória, também foi assassinado a mando do Cartel de Medellín.

Além dos dois, houve ainda as mortes do candidato comunista Bernardo Jaramillo Ossa e do político Jorge Eliezer Gaitán, a mais marcante delas. Na ocasião, Gaitán foi morto à luz do dia no centro de Bogotá e o autor do crime foi arrastado pelas ruas da capital pela multidão enfurecida.

Continua após a publicidade