Candidato a deputado é atacado por homem com canivete nos EUA

Um homem foi preso em Castro Valley, na Califórnia, por tentar esfaquear um candidato republicano à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. As informações sobre o crime foram divulgadas nesta terça-feira (11) pelo escritório do xerife do condado de Alameda.

Farzad Fazeli, de 35 anos, aproximou-se do candidato Rudy Peters, um veterano da Marinha americana, durante um dos eventos do festival de outono de Castro Valley. Depois discutir com o republicano, Fazeli o agrediu e sacou um canivete automático para tentar atingi-lo. O mecanismo de acionamento, porém, falhou.

Fazeli fugiu do local, mas foi rapidamente preso por policiais que estavam nas redondezas. No momento em que recebeu voz de prisão, ele ainda estava com o canivete na mão. As autoridades o levaram para a prisão de Santa Rita após acusá-lo de tentativa de homicídio, ameaça e uso de arma em público.

Peters é candidato pelo distrito de número 15 da Califórnia e enfrenta o democrata Eric Swalwell, que venceu nas duas últimas eleições legislativas por uma grande margem de votos. Os americanos vão às urnas no próximo dia 6 de novembro.

“No domingo, meu rival Rudy Peters foi atacado em seu comitê de campanha no festival de Castro Valley. Eu me alegro em saber que ele está bem. Não é admissível recorrer à violência para tratar de discordâncias políticas (ou qualquer outro desacordo)”, afirmou Swalwell depois do incidente com o adversário.

(Com EFE)