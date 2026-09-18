Candidato à Câmara dos EUA reage ao vazamento de fotos íntimas

Candidato democrata à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo 1º distrito de Nova York, Chris Gallant teve antigas fotos de um ensaio de BDSM resgatadas e compartilhadas nas redes sociais. Os registros foram feitos para uma especializada em artigos de couro e fetiche, entre 2011 e 2020, quando Gallant também integrava a Guarda Nacional do Exército dos EUA. A autenticidade das imagens foi confirmada por sua advogada, Sara Azari, que afirmou que a sessão ocorreu de forma privada e consensual, com o então parceiro do candidato.

“Vamos deixar claro o que isso é: um ataque político coordenado com a intenção de me tirar desta disputa”, declarou Gallant após o incidente. O candidato também disse que não pretende permitir que sua vida pessoal seja usada para constrangê-lo. “Tenho orgulho de quem sou. Não vou ser envergonhado até ficar em silêncio e não permitirei que minha vida privada seja distorcida e usada como arma contra mim”, completou.

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