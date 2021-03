Canal de Suez: Especialistas avaliam nova estratégia para mover navio

Desde terça-feira, 23, um navio do tamanho de quatro campos de futebol bloqueia a passagem do Canal de Suez, no Egito. Até o momento, a estratégia para fazer a embarcação Evergreen se mover não teve sucesso. A equipe de resgate tenta desencalhar o navio com a retirada de areia de seu entorno e conta com a ajuda de rebocadores. Se isso não funcionar, a alternativa é começar a remover alguns contêineres para reduzir o peso da embarcação, o que implica em uma complicada operação logística.

Segundo autoridades locais, até este sábado, 27, 9 .000 toneladas de lastro (a água captada do mar pelos navios para garantir estabilidade) foram retiradas do cargueiro e 20.000 metros cúbicos de areia foram removidos para abrir passagem no canal. De acordo com Osama Rabie, chefe da Autoridade do Canal de Suez, os esforços já permitiram que a popa e o leme do porta-contêineres se movessem, mas não é possível prever quando o barco voltará a flutuar.

Atualmente, 14 navios rebocadores tentam aproveitar a maré alta para mover o navio cargueiro. Se as tentativas falharem, mais rebocadores devem chegar no domingo, 28. Se nada funcionar, será necessário aliviar o peso do navio por meio da retirada de alguns de seus 18.300 contêineres, o que implica uma nova e complicada operação de logística.

A via é uma das mais movimentadas rotas fluviais do mundo. Mais de 300 navios estão atualmente retidos nas extremidades do canal e na área da exploração no meio do canal, causando grandes atrasos nas entregas de petróleo e de outros produtos.