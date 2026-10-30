Canais estrangeiros inspirados no ‘Exército do Lula’ mais que dobram de tamanho em dois dias

Canais estrangeiros inspirados no “Exército do Lula”, estratégia de mobilização digital do deputado federal André Janones (Rede-MG) que marcou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, passaram de 123 mil para 249 mil seguidores em apenas dois dias.

O maior avanço ocorreu no francês L’équipe de Mélenchon officielle (A equipe oficial de Mélenchon), de apoio ao ultraesquerdista Jean-Luc Mélenchon, fundador do partido França Insubmissa (LFI): de 57 mil para 147 mil integrantes, uma alta de 157,89%. Mélenchon desponta como um dos principais nomes da esquerda para disputar a eleição presidencial de 2027, enquanto Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, aparece à frente nas pesquisas eleitorais.

Dentro dos canais, os participantes recebem orientações para compartilhar conteúdos, convidar novos integrantes e ampliar a repercussão das mensagens. Algumas publicações circulam tanto em francês quanto em português, evidenciando a influência do modelo brasileiro.

Na Espanha, o La fuerza de la gente (A força das pessoas), favorável ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, cresceu 68%, de 25 mil para 42 mil. Já na Argentina, o Ejército del Peronismo (Exército do Peronismo), que reúne apoiadores do campo peronista, principal força de oposição ao presidente Javier Milei, passou de 41 mil para 60 mil, um aumento de 46,34%.

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O modelo brasileiro usa o WhatsApp para distribuir “missões” a apoiadores, como compartilhar publicações, convidar participantes e ampliar a circulação de mensagens nas redes. O canal de Janones ultrapassou 10 milhões de seguidores durante a campanha de Lula (PT). Agora, o método desperta o interesse de setores da esquerda internacional, que veem na mobilização coordenada uma forma de fortalecer suas bases eleitorais em meio ao avanço de adversários conservadores e de extrema-direita.