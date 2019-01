Canadá pretende receber mais de 1 milhão de imigrantes nos próximos 3 anos

“Graças aos recém-chegados que recebemos por toda nossa história, o Canadá se desenvolveu no país forte e vibrante de que nós tanto gostamos”, disse Ahmed Hussen , ministro canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania (IRCC) , que pediu C$5,6 milhões para financiar as iniciativas de reassentamento.

A postura amigável do Canadá sobre novos moradores contrasta com a postura de outras nações do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, que estão adotando medidas migratórias mais restritivas. Desde que assumiu, em 2016, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau é dedicado especialmente em oferecer proteção aos refugiados.

Em 2017, diante de decretos restrititos do presidente americano Donald Trump, Trudeau já havia manifestado seu apoio ao recebimento de migrantes: “Àqueles que estão fugindo da perseguição, do terror e da guerra, o Canadá irá recebê-los, independentemente de sua fé. A diversidade é a nossa força”, dizia a mensagem, republicada por mais de 700 mil pessoas.

O Acnur, agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU), estima que em 2017 o número de expatriados bateu um recorde histórico, com 68,5 milhões de pessoas sendo obrigadas a deixar seus lares. O balanço de 2018 ainda não foi divulgado pela agência.