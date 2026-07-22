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Canadá cancela inauguração de ponte que ligava país aos EUA após tarifaço de Trump

Cerimônia aconteceria na sexta-feira, 24; agora, os canadenses farão um evento próprio no mesmo dia, sem a presença do país vizinho

Por Luiza Zubelli 22 jul 2026, 17h09 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h20
Ponte estaiada com torre única e cabos brancos sobre um rio congelado com blocos de gelo, sob céu nublado. Ao fundo, a silhueta de uma cidade com arranha-céus e outra ponte menor.
Ponte internacional Gordie Howe (Sarah Rice/Getty Images North America/AFP)
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O governo do Canadá cancelou, nesta quarta-feira, 22, a cerimônia de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos canadenses. A estrutura liga as cidades de Detroit, nos EUA e Windsor, no Canadá.

O evento, marcado para oficializar a abertura da Ponte Internacional Gordie Howe, estava previsto para acontecer na sexta-feira, 24. 

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O Canadá e os Estados Unidos tinham chegado a um acordo no começo deste mês sobre o evento após divergências entre os dois governos, segundo informações da agência de notícias Associated Press. No entanto, em meio às novas tensões, os canadenses decidiram realizar uma cerimônia própria na sexta, sem a presença do país vizinho.

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De acordo com um comunicado do Ministério da Infraestrutura canadense, seria inadequado prosseguir com um evento comemorativo entre os dois países diante das ameaças comerciais feitas pelos EUA no início desta semana.

Funcionários americanos ouvidos pela AP afirmaram que a expectativa é que a ponte seja aberta ao tráfego no dia 27 de julho, embora não se saiba como as novas circunstâncias afetarão o cronograma de funcionamento da estrutura. O Canadá custeou a construção do viaduto, mas espera recuperar o dinheiro por meio da arrecadação de pedágios. O governo americano buscava alterar esse modelo de financiamento. Em fevereiro deste ano, Trump publicou em suas redes sociais uma reclamação, pedindo que o Canadá desse pelo menos metade da propriedade da ponte para os EUA

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O projeto surgiu durante a gestão do ex-governador de Michigan, Rick Snyder. A construção foi iniciada em 2018 e custou quase  US$ 4,4 bilhões. A estrutura recebeu o nome de um ídolo canadense do hóquei de gelo, Gordie Howe. A via deve se tornar uma das principais rotas comerciais entre os dois países.

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