Campanha de Trump monta duas ‘salas de guerra’ na Casa Branca

A campanha do presidente Donald Trump montou nesta terça-feira, 3, duas “salas de guerra”, ou centros de comando, no complexo da Casa Branca. Novamente, o republicano faz uso de propriedade do governo para fins políticos, gerando críticas na oposição.

No final de agosto, Trump realizou fechou a Convenção Nacional Republicana, em que foi oficializado como candidato do Partido Republicano, no Gramado Sul da Casa Branca. Nos últimos meses da corrida eleitoral, Trump também se apoiou em nomeações políticas e agências governamentais para sustentar sua campanha.

Agora, uma sala de guerra foi preparada no edifício Eisenhower, ao lado da Casa Branca, enquanto uma segunda, menor, fica no próprio prédio da Casa Branca, reporta o jornal americano The New York Times.

Tim Murtaugh, porta-voz da campanha de Trump, disse em comunicado que a sala de guerra “precisava estar bem próxima ao presidente” e que “não há qualquer despesa para os contribuintes americanos”.

“Todos os equipamentos, incluindo Wi-Fi e computadores, foram pagos pela campanha e nenhum funcionário da Casa Branca está envolvido”, disse Murtaugh. “O acordo foi aprovado pelo conselho da Casa Branca.”

Os governos anteriores monitoraram as eleições da Casa Branca, mas a maioria evitou o envolvimento de funcionários da campanha. Quando o ex-presidente George W. Bush concorreu à reeleição em 2004, sua equipe tinha uma instalação na residência da Casa Branca com uma tela para monitorar os dados da apuração, mas os funcionários tiveram que demonstrar que trabalharam um certo número de horas no governo para participar.