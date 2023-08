Campanha de Trump arrecadou US$ 7 milhões após sua prisão na Geórgia

A campanha do ex-presidente americano Donald Trump disse nesta terça-feira, 29, que arrecadou US$ 7,1 milhões em fundos desde a quinta-feira 24, quando ele foi autuado na prisão do condado de Fulton, na Geórgia, sob a acusação de tentar anular as eleições de 2020 no estado.

O porta-voz dos estrategistas trumpistas, Steven Cheung, disse que, só na sexta-feira 25, a campanha arrecadou US$ 4,18 milhões – o dia de mais doações até o momento.

O resultado sublinha como os problemas jurídicos de Trump ajudam na angariação de fundos para a sua campanha, mesmo com os gastos com sua defesa. As acusações – quatro, até o momento – também não prejudicaram seu favoritismo nas primárias presidenciais republicanas. O ex-presidente tem entre 30 e 50 pontos percentuais de vantagem sobre seus rivais, de acordo com as últimas pesquisas.

Trump descreveu a autuação na prisão da Geórgia como uma “experiência terrível” e afirmou que posar para a histórica foto na cadeia – chamada de mugshot – “não foi uma sensação confortável”. Mesmo assim, sua campanha imediatamente aproveitou a situação para arrecadar doações.

Em poucas horas, a campanha lançou uma nova linha de mercadorias com a foto, que começou com camisetas e agora inclui até rótulos de cerveja, adesivos para carros, pôsteres autografados e canecas.

As novas contribuições, segundo Cheung, elevaram a arrecadação de fundos da campanha nas últimas três semanas para quase US$ 20 milhões.

Ao mesmo tempo, a operação política de Trump tem gasto dezenas de milhões de dólares em advogados enquanto ele luta contra acusações em quatro jurisdições distintas.

Um recente pedido de financiamento de campanha mostrou que, embora Trump tenha arrecadado mais de US$ 53 milhões durante o primeiro semestre de 2023 – quando suas duas primeiras acusações fizeram disparar as doações –, seus comitês políticos pagaram pelo menos US$ 59,2 milhões para mais de 100 advogados e escritórios de advocacia desde janeiro de 2021.