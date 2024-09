Campanha de Harris arrecada 361 milhões de dólares em agosto – mais que o dobro de Trump

A campanha da vice-presidente Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos arrecadou 361 milhões de dólares em agosto, mais que o dobro do que o ex-presidente Donald Trump no mesmo período.

No total, três milhões de americanos doaram dinheiro para a democrata. O anúncio foi feito por seu comitê de campanha nesta sexta-feira (6).

A equipe de Trump anunciou que Trump angariou 130 milhões de dólares no último mês.

A equipe de Harris afirma ainda que encerrou agosto com 404 milhões de dólares em caixa para a reta final do pleito, 109 milhões de dólares a mais do que a campanha de Trump afirma ter.

O montante de dinheiro será usado pelos democratas para financiar o esforço de propaganda paga, calculado em 370 milhões de dólares para os dois meses finais da corrida eleitoral.

Atualmente, o esforço democrata para eleger Harris conta com 2.000 funcionários espalhados por mais de 310 escritórios espalhados pelo território americano.

A desistência do presidente Joe Biden de tentar a reeleição ajudou o partido Democrata a reverter a vantagem de arrecadação de fundos que Trump vinha demonstrando nos meses anteriores.

Até então, boa parte dos eleitores demonstravam dúvida sobre a capacidade cognitiva de Biden para enfrentar um novo mandato.