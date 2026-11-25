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A campanha anticorrupção de Xi Jinping atingiu Chen Jining, chefe do Partido Comunista em Xangai e membro do Politburo. Considerado uma estrela em ascensão, ele é o quarto integrante da cúpula investigado desde 2022, em um expurgo que redefine o poder na China. Entenda os impactos da ofensiva.

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A campanha anticorrupção conduzida por Xi Jinping atingiu mais um nome de peso da política chinesa. Chen Jining, de 62 anos, secretário do Partido Comunista em Xangai e considerado uma estrela em ascensão na hierarquia do regime, passou a ser investigado por suspeita de “graves violações da disciplina e das leis”, segundo comunicado divulgado na terça-feira, 24, pelo órgão de fiscalização disciplinar do partido. A apuração amplia a ofensiva de Xi contra integrantes da própria cúpula e lança novas dúvidas sobre a composição da liderança que será definida no próximo ano.

Chen é o quarto integrante do atual Politburo — principal instância de poder do Partido Comunista, formada por 24 membros — a ser alvo de uma investigação desde sua formação, em 2022. Antes dele, foram atingidos os ex-generais He Weidong e Zhang Youxia, além de Ma Xingrui, antigo chefe do partido na região de Xinjiang. Os três acabaram expulsos da legenda, em um expurgo sem precedentes no órgão desde o fim da Revolução Cultural, em 1976.

Embora Chen ainda não tenha sido formalmente afastado do Politburo, as perspectivas de permanência no cargo são incertas. Na estrutura política chinesa, investigações dessa natureza raramente terminam com a reabilitação dos envolvidos. A ofensiva também ocorre em um momento delicado: o Partido Comunista se prepara para reorganizar sua cúpula no próximo ano, quando serão definidos os novos nomes da liderança nacional. Xi, por sua vez, não dá sinais de que pretenda abrir mão do comando.

Político em ascensão

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A queda em desgraça de Chen chama a atenção pelo peso político do cargo que ocupa. Desde 2022 à frente do partido em Xangai, ele comanda uma das cidades mais importantes da China, centro financeiro e industrial do país. A função é tradicionalmente considerada uma plataforma de projeção para postos mais altos do governo. Entre seus antecessores estão figuras que chegaram ao topo da política nacional, como os ex-presidentes Jiang Zemin e Xi Jinping, o ex-primeiro-ministro Zhu Rongji e o atual premiê, Li Qiang.

Chen também vinha acumulando visibilidade no cenário internacional. Como principal autoridade partidária de Xangai, recebeu representantes estrangeiros em visita à cidade, entre eles o então primeiro-ministro britânico Keir Starmer, em janeiro, e o ex-secretário de Estado americano Antony Blinken, em 2024. Na política econômica, era um dos defensores do fortalecimento do setor de inteligência artificial, apontado pelo governo como uma área estratégica para o desenvolvimento chinês.

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Sua trajetória acadêmica ajudava a compor o perfil de um quadro técnico com trânsito internacional. Formado em engenharia ambiental pela Universidade Tsinghua, uma das mais prestigiadas do país, Chen voltou à instituição em 1998 para dar aulas e chegou ao cargo de reitor em 2012. Também estudou no Reino Unido, onde obteve doutorado pelo Imperial College London.

A ofensiva de Xi

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No poder desde 2012, Xi transformou o combate à corrupção em uma das principais marcas de seu governo. A iniciativa já levou à punição de milhões de integrantes do partido e das estruturas estatais. Segundo dados divulgados pela própria legenda, mais de 2 milhões de pessoas foram disciplinadas em casos relacionados a práticas como burocratismo, formalidades desnecessárias, hedonismo e extravagância.

Sob o discurso de moralização da máquina pública, porém, a campanha também se tornou um instrumento de vigilância política. As acusações costumam ser apresentadas em termos genéricos, sem que os detalhes das supostas irregularidades sejam divulgados. Além de desvios financeiros, a noção de corrupção passou a abranger questões de disciplina ideológica e lealdade à liderança de Xi.

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A pressão sobre a cúpula ficou evidente na reunião plenária do Comitê Central realizada no mês passado. O encontro registrou um número recorde de cadeiras vazias, após a expulsão de 33 integrantes do colegiado. A investigação de Chen reforça a percepção de que a ofensiva está longe de perder força.

A reação em Xangai foi de apoio público à decisão. Em comunicado, o comitê permanente do partido na cidade afirmou que seus integrantes manifestaram “unanimemente seu firme apoio” à investigação e classificaram o caso como demonstração de que a luta contra a corrupção “não vai parar”.

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Para analistas, o episódio também expõe o grau de insegurança entre os integrantes da elite política chinesa. Em seu boletim Sinocism, especializado em assuntos do país, o analista Bill Bishop observou que a investigação surpreendeu, já que as especulações apontavam outro alto funcionário como possível próximo alvo da campanha. “Quem neste Politburo se sente seguro? ”, questionou, ao destacar a intensificação das disputas por posições na liderança que será renovada no próximo ano.