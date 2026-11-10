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Caminhoneiros e motoristas de ônibus bloqueiam vias no Chile por alta dos combustíveis

Protestos se espalham após reajuste promovido pelo governo do ultradireitista José Antonio Kast e pressão da guerra no Irã sobre mercados energéticos

Por Sophia Paiva 10 nov 2026, 18h02
Engarrafamento em uma rodovia com vários caminhões e carros parados ou em movimento lento. À direita, uma placa marrom indica Cementerio com uma seta para a direita. O cenário inclui vegetação densa e postes de luz com painéis solares
Caminhões se alinham durante uma greve de caminhoneiros contra o governo devido ao aumento dos preços dos combustíveis na Região Metropolitana, na comuna de San Bernardo, Chile, em 10 de novembro de 2026. Trabalhadores do setor de transportes organizaram o protesto para denunciar o aumento dos custos operacionais ligado à alta no preço dos combustíveis e para exigir das autoridades medidas de apoio ao setor. (Foto por SEBASTIAN MOSCOSO / AFP/AFP)
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Caminhoneiros e motoristas de ônibus bloqueiam vias no Chile por alta dos combustíveis Priorize VEJA no Google

Centenas de caminhoneiros e motoristas de ônibus protestam nesta terça-feira, 10, no Chile contra a alta dos combustíveis, com bloqueios parciais de rodovias em diferentes regiões.

Desde a madrugada, os trabalhadores do setor dos transportes se reuniram em diversos pontos da Rota 5, que cruza o país de norte a sul, para exigir medidas que compensem a disparada do diesel, o combustível mais utilizado pelo setor. Seu preço médio subiu 74% desde março, em parte por causa da guerra no Irã.

+ A nova ameaça do Irã após declaração de Donald Trump sobre curso da guerra

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O aumento ameaça a viabilidade de pequenas e médias empresas de transporte, segundo os sindicatos.

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“Não me resta outra opção a não ser parar o caminhão, não continuar trabalhando”, disse à agência de notícias AFP Claudio Elguezabal, que transporta carne na região de Santiago, durante uma mobilização na entrada sul da capital. “Neste momento não está sobrando lucro pra mim. Às vezes preciso colocar dinheiro do próprio bolso para cobrir o cliente”, acrescentou.

Ao lado dele, cerca de trinta ônibus ocuparam a faixa da direita de uma rodovia de três pistas para frear o trânsito.

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Reajuste amargo

Em março, recém-iniciado seu mandato, o governo do ultradireitista José Antonio Kast fez um ajuste severo no mecanismo estatal que amortecia as altas bruscas nos preços dos combustíveis. Isso transferiu de uma vez para os consumidores parte do aumento do mercado.

Na segunda-feira, o governo anunciou um projeto de lei para controlar o preço do diesel e da gasolina por 90 dias. Para Juan Cornejo, presidente da Associação de Donos de Ônibus Interurbanos, o anúncio do governo é “um deboche” e ele exige que o governo “faça as mudanças necessárias” para um problema “que afeta toda a cidadania”.

“Chegamos ao nosso limite, já faz mais de um mês que estamos trabalhando com números negativos”, disse Cornejo, que representa 14 empresas de médio porte.

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Os trabalhadores do setor dos transportes foram convocados nesta terça-feira para dialogar com o governo.

(Com informações da AFP)

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