Caminhão-tanque explode no México e causa incêndio na rodovia; Veja vídeos

Um caminhão-tanque colidiu com um viaduto na cidade de Aguascalientes, no México, nesta sexta-feira, 21. A explosão do tanque de combustível causou um incêndio na rodovia, atingindo a linha férrea nas proximidades e diversas casas.

Pelo menos 15 residências foram completamente queimadas e mais de mil pessoas tiveram que ser retiradas do local. No entanto, autoridades disseram que não houve mortes. O motorista do caminhão foi preso e, apesar da batida, não sofreu ferimentos.

Imagens e vídeos do incêndio nas redes sociais mostram um trem de carga que passa pelas chamas após o acidente e motoristas aterrorizados com a situação que tentaram fugir do local.

BREAKING: Several structures on fire in central Mexico's Aguascalientes after collision between cargo train and fuel truck causes #explosion, fire; at least 2,000 people evacuated.#Fire #Accident #Mexico pic.twitter.com/iY8YwmbkWj — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 21, 2022

Miguel Murillo, chefe dos bombeiros de Aguascalientes, disse à agência de notícias Reuters que 12 pessoas precisaram ser resgatadas das casas. Pelo menos quatro feridos foram levados ao hospital, entre eles uma mulher grávida.

Além das 15 casas com perda total, outras 120 propriedades foram danificadas, entre casas e empresas, segundo apuração do governo do estado. Além disso, a fiação elétrica e as tubulações de gás natural do município foram afetadas, e pelo menos 50 carros foram danificados.

#ÚLTIMAHORA | En la capital de #Aguascalientes, se acaba de dar un choque de una unidad que transportaba material flamable con un tren, sobre la avenida Aguascalientes; al menos dos mil personas fueron evacuadas pic.twitter.com/StXZACbE0j — Azucena Uresti (@azucenau) October 21, 2022

