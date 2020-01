Câmara dos EUA deve enviar impeachment de Trump ao Senado na quarta

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votará na quarta-feira, 15, resolução de envio ao Senado do processo de impeachment do presidente Donald Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso. Com a iniciativa, o julgamento do líder americano por esses crimes deverá ter início no Senado na quinta-feira, 16.

A democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara, tomou a decisão durante reunião reservada com a banca de seu partido na manhã desta terça-feira, 14. Na quarta-feira, também serão conhecidos os nomes dos deputados que levarão ao Senado os artigos violados pelo presidente dos Estados Unidos e que representarão a Casa no julgamento.

A votação no plenário da Câmara dos Deputados sobre o envio do processo ao Senado é um mero ato protocolar. As ambas as acusações contra Trump receberam a maioria dos votos da casa em 18 de dezembro passado. Com isso, Trump se torna terceiro líder americano a ser a julgado pelo Senado, a próxima etapa desse processo. Os anteriores foram Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. Richard Nixon renunciou em 1974 antes da votação dos deputados.

De acordo com o regimento sobre o trâmite do impeachment presidencial no Congresso americano, o Senado deve iniciar o julgamento até às 13h do dia seguinte à votação da Câmara, exceto se for domingo. Uma maioria simples de 51 senadores pode votar a favor de alterar essa exigência e qualquer uma das 26 outras regras que ditam o processo de impeachment.

(Com Reuters)