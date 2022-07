Câmara dos EUA aprova projeto de lei para garantir acesso a contraceptivos Depois da derrubada de Roe v. Wade, que garantia acesso ao aborto legal no país, democratas tentam resguardar outros direitos ameaçados Por Duda Gomes 21 jul 2022, 19h23

A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 21, uma legislação para garantir o acesso à contracepção em todo o país, direito ameaçado depois da derrubada da decisão Roe v. Wade, que garantia o acesso ao aborto. A nova lei protegeria o direito de comprar e usar métodos contraceptivos sem restrições governamentais.

Foi possível vencer a oposição republicana quase unânime da Câmara, mas é quase certo que a medida falhará no Senado igualmente dividido, onde provavelmente a maioria dos republicanos também irá se opor à legislação.

Essa é uma tentativa do partido Democrata, em ano eleitoral, de mostrar que não concorda com a decisão do partido Republicano de impedir o direito ao aborto legal – uma questão de saúde pública, apoiada pela maioria dos americanos.

Uma pesquisa da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, feita três semanas após a derrubada de Roe v. Wade, mostra que a maioria dos americanos acham que o Congresso dos Estados Unidos deveria aprovar uma lei vigente para todo país, diferente do que acontece agora, e mostra que 53% dos adultos dizem desaprovar a sentença dos juízes da Suprema Corte.

+Suprema Corte dos EUA anula Roe v. Wade e estados podem proibir o aborto

A nova medida foi aprovada por 228 a 195, com oito republicanos se juntando aos democratas em apoio. A legislação atraiu um pouco mais de apoio da oposição o do que dois projetos de lei que a Câmara aprovou na semana passada, que visavam garantir o acesso ao aborto, mas quase todos os republicanos estavam unidos contra.

Na última semana, os republicanos também apoiaram uma legislação apresentada pelo partido democrata para decretar proteção federal para os direitos do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na votação, obtiveram o apoio de 47 republicanos, muito mais do que o esperado. Assim que a Suprema Corte decretou o fim da Roe v. Wade, uma decisão de 1973, houveram especulações de que outros direitos garantidos aos americanos há anos poderiam estar em risco.

Continua após a publicidade

+EUA: Medida sobre aborto coloca em risco casamento gay e outros direitos

Clarence Thomas, que é considerado o juíz mais conservador entre os nove da Suprema Corte, afirmou há algumas semanas que direitos como acesso a meios contraceptivos e o casamento gay deveriam ser “reconsiderados”.

“Em casos futuros, devemos reconsiderar todos os precedentes substantivos do devido processo desta corte, incluindo Griswold, Lawrence e Obergefel”, escreveu Thomas.

O caso Griswold v. Connecticut, de 1965, garante o direito ao acesso a contraceptivos. O caso Lawrence v. Texas, de 2003, determinou que os Estados não poderiam proibir o sexo consensual entre pessoas LGBTQIA+. Apenas em 2015, o caso Obergefel v. Hodges, estabeleceu um direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Na votação desta quinta-feira, os democratas fizeram questão de colocar os republicanos como extremistas que querem tirar dos americanos direitos muito bem estabelecidos no país, como o de contracepção. Em 1965, isso foi uma marco da luta feminista e dos direitos das mulheres sobre seus próprios corpos.

“Um partido republicano extremista, uma Suprema Corte extrema, eles querem tirar sua liberdade e seu controle sobre suas próprias vidas”, disse a deputada Angie Craig, democrata de Minnesota.

“Estamos em um momento absurdo”, acrescentou Craig. Antes da votação, a deputada ainda afirmou estar chocada por ter que votar em um projeto de lei tão extremo.

Os republicanos, por sua vez, alegaram que os democratas pretendiam encontrar novas maneiras de aumentar o acesso ao aborto. A deputada Cathy McMorris Rodgers, republicana de Washington, disse apoiar o acesso à contracepção, mas se opôs veementemente ao projeto de lei, que descreveu como um “Cavalo de Tróia para mais abortos”.

Continua após a publicidade