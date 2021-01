Câmara dos Deputados dos EUA aprova impeachment de Donald Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira, 13, o processo de impeachment contra Donald Trump. Com apenas mais sete dias no cargo, o republicano se tornará o primeiro presidente americano a passar por dois julgamentos de destituição.

Com todos os votos contados, o número de legisladores favoráveis ao impeachment sob a única acusação de “incitamento à insurreição” foi 232, mais que o mínimo para obter maioria simples na Câmara, que tem 433 membros – 197 votaram contra. Foram 10 os republicanos que se juntaram aos democratas, gerando um voto bipartidário.

As deserções foram uma ruptura notável, já que os republicanos votaram unanimemente contra o impeachment de Trump há pouco mais de um ano e costumavam apoiar seus posicionamentos com lealdade quase cega.

O impeachment do presidente irá desencadear um julgamento no Senado americano, onde o líder republicano Mitch McConnell sinalizou apoio ao processo, mas ainda não declarou qual será seu voto.

Contudo, o inquérito não deve começar até que o democrata Joe Biden tome posse no dia 20 de janeiro. Caso Trump seja condenado na mais alta casa legislativa, seus direitos políticos podem ser caçados e ele não poderá concorrer novamente em eleições.

Mesmo com apenas mais uma semana de governo Trump, os democratas da Câmara estavam determinada a responsabilizá-lo por encorajar um ataque ao Capitólio na semana passada, durante a certificação da vitória eleitoral de Biden pelo Congresso.

O conflito entre a multidão de apoiadores do presidente e a Polícia do Capitólio deixou ao menos cinco mortos e encurralou centenas de congressistas e funcionários do governo.

O artigo de impeachment acusa Trump de crimes graves e contravenções, relacionados a incitar uma “insurreição”. O texto afirma que, no dia 6 de janeiro, durante um comício em Washington, o presidente “reiterou falsas alegações de que ‘vencemos esta eleição por uma vitória esmagadora’ e fez declarações intencionais que, no contexto, encorajaram – e previsivelmente resultou em – ações criminosas no Capitólio.”

“Assim incitados pelo presidente Trump, membros da multidão a que ele se dirigiu (…) violaram ilegalmente e vandalizaram o Capitólio, ferindo e matando policiais, ameaçando membros do Congresso, o vice-presidente e funcionários do Congresso e se envolvendo em outros atos violentos, mortais, destrutivos e sediciosos”, afirma o artigo.

Em sua primeira aparição pública após a invasão, Trump negou ter qualquer papel na incitação de seus apoiadores, dizendo que suas palavras foram “totalmente apropriadas”. Mesmo assim, em meio a temores de mais uma onda de violência, ele emitiu um comunicado nesta quarta-feira pedindo que seus partidários permanecessem pacíficos durante a transição de governo.

“Não deve haver violência, violação da lei e vandalismo de qualquer tipo”, disse o presidente. “Não é isso que eu defendo e não é o que os Estados Unidos representam. Peço a todos os americanos que ajudem a aliviar as tensões e acalmar os ânimos”.

A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, implorou aos colegas que destituíssem Trump, afirmando que “ele é um perigo claro e presente para a nação que todos nós amamos”. Com medo de outro ataque ao Capitólio, a líder democrata convocou a Guarda Nacional, que fez um cerco ao edifício e ocupou seus corredores, criando uma atmosfera de zona de guerra.

“Precisamos de um remédio constitucional que garantirá que a República estará a salvo deste homem que está tão resolutamente determinado a destruir as coisas que amamos e que nos mantêm unidos”, disse Pelosi.