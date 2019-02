A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou, nesta terça-feira 26, para impedir a Casa Branca de direcionar fundos federais para a construção de um muro na fronteira com o México, defendido por Donald Trump. O Senado, por sua vez, caminha para fazer o mesmo nas próximas semanas, o que poderia levar o presidente a usar seu poder de veto pela primeira vez desde a eleição.

O veto foi aprovado na Câmara por 245 votos a 182, com o apoio de alguns republicanos.

Trump decretou emergência nacional na fronteira sul após o Congresso passar uma lei orçamentária com 1,38 bilhão de dólares para 88 quilômetros de barreiras, bem menos que os US$ 5,7 bilhões exigidos pelo presidente. Insatisfeito, Trump disse que conseguiria a diferença redirecionando gastos dos militares e outras fontes, com o argumento de que é preciso reforçar a fronteira.

Caso o Senado derrube o decreto e Trump use seu poder de veto, os congressistas precisariam de uma supermaioria em cada uma das Casas para vetar novamente a medida. Isso exigiria 289 votos na Câmara, onde há 235 deputados do Partido Democrata.

No Senado, reverter um veto exigiria 67 votos, mas ali o governista Partido Republicano detém maioria de 53 a 47.

(Com Estadão Conteúdo)