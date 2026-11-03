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Californianos temem que Trump tente interromper a contagem de votos

Pesquisa mostra que 63% dos eleitores do estado têm medo de que o governo federal interfira na apuração. Entre os democratas, o índice chega a 85%

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 3 nov 2026, 17h28 | Atualizado em 3 nov 2026, 18h01
Homem de barba e camisa xadrez, usando luvas, manuseia cédulas de votação em um centro de apuração. Caixas brancas com documentos e pastas coloridas organizam o ambiente, com outras pessoas trabalhando ao fundo.
Voluntário inspeciona envelopes com cédulas enviadas pelo correio em Los Angeles (Jason Armond/Getty Images)
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O dia das eleições de meio de mandato está transcorrendo tranquilamente, mas parte relevante dos eleitores mostra ansiedade com o que pode acontecer até o anúncio dos resultados das urnas. Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos Governamentais da Universidade da Califórnia em Berkeley, feita em parceria com o jornal Los Angeles Times, 63% dos eleitores do estado temem que o governo de Donald Trump tente interromper a contagem de votos nos dias seguintes à eleição desta terça-feira, 3. Quase metade, 49%, não confia que a votação estará livre de interferência federal.

Nas últimas semanas, o Departamento de Justiça processou a Califórnia para tentar separar cerca de 20 mil cédulas que o governo federal aponta como possivelmente de eleitores sem cidadania americana, e ameaçou processar criminalmente os funcionários públicos que se recusassem a colaborar. Na segunda-feira, a Suprema Corte rejeitou o pedido do DOJ. No fim de semana, o governador Gavin Newsom enviou uma carta aos juízes federais do estado pedindo que não autorizem mandados para apreender cédulas antes da certificação do resultado.

Entre os democratas, 85% temem que a contagem seja interrompida. Entre os republicanos, só 22%. Como os democratas são quase o dobro dos republicanos entre os eleitores registrados, o alarme domina o estado. A desconfiança é maior entre eleitores negros (64% não acreditam numa eleição livre de interferência) e latinos (54%) do que entre brancos (44%). Segundo Matt Barreto, diretor do Projeto de Direitos de Voto da UCLA, além de esses grupos votarem mais nos democratas, pesa o histórico de tentativas de impedir o voto das minorias, e o governo Trump tem acusado latinos de votarem ilegalmente. “Os eleitores estão reagindo ao que veem na realidade”, afirma Barreto.

O maior risco de uma tentativa de interromper a apuração está nas disputas para a Câmara, em que algumas cadeiras californianas podem pesar na briga pelo controle da Casa. A Califórnia está entre os estados mais lentos para apurar, por causa do tamanho do eleitorado e do grande volume de votos pelo correio, e Trump já criticou essa demora. Os votos contados depois do dia da eleição costumam, historicamente, ser mais favoráveis aos democratas.

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A pesquisa também mostra que os californianos estão cansados das consultas populares. Entre os eleitores com maior probabilidade de votar, 82% acham que as 14 propostas deste ano foram escritas de forma difícil de entender, 82% dizem que grupos de interesse controlam o que chega às urnas e 62% acham que há propostas demais na cédula.

A pesquisa ouviu 2. 787 eleitores registrados entre 19 e 25 de outubro, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

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Eleições nos Estados Unidos
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